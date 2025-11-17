Β. Κορκίδης: Οικονομία και πολιτική - Real.gr

Η οικονομική ιστορία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της πολιτικής οικονομίας. Πολιτική και οικονομία είναι αλληλένδετες έννοιες.

Η άποψη του Βασίλη Κορκίδη, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Στη χώρα μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν παλέψει σκληρά για να μπορέσουν να υπάρξουν μια πολιτική ισορροπία και μια σταθερή και βιώσιμη τροχιά ανάπτυξης. Η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια έχει γίνει πιο καινοτόμα, πιο ψηφιακή, πιο εξωστρεφής, πιο φιλική σε επενδύσεις. Μεταρρυθμίσεις έγιναν και γίνονται. Ωστόσο η χώρα μας ύστερα από πολλά χρόνια οικονομικής κρίσης δεν αρκεί να κάνει βήματα προόδου σε βασικούς τομείς της οικονομίας αλλά θα πρέπει να κάνει άλματα, θα πρέπει να καλύψει ακόμη πιο γρήγορα τα κενά των προηγούμενων ετών.

Για να γίνουν όλα αυτά δεν χρειάζεται μόνο αλλά απαιτείται να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Κάτι που πλέον έχουμε κερδίσει ως χώρα, σε αντίθεση μάλιστα με όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Γαλλία. Η χώρα μας πρέπει να «τρέξει», με ακόμη πιο γοργούς ρυθμούς, μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η χώρα μας μέσα από συμπληγάδες που περνά κατά καιρούς, δεν έχει καταφέρει απλά να παραμείνει όρθια αλλά σημειώνει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, από τους μεγαλύτερους σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια.

Η οικονομία όμως είναι «μαραθώνιος». Δεν αρκεί μια μικρή χρονική περίοδος οικονομικής ανάπτυξης για να επουλωθούν… οι πληγές του παρελθόντος. Τώρα είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε να «τρέξουμε» ακόμη πιο γρήγορα ως χώρα. Κυρίως, όμως θα πρέπει να αποφύγουμε πισωγυρίσματα και λάθη του παρελθόντος. Να μείνουμε προσηλωμένοι στους στόχους, συνεχίζοντας τις παροχές, στο πλαίσιο όμως της δημοσιονομικής αντοχής της χώρας.

Προφανώς υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει όμως επιτέλους να ομονοήσουν οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας σε βασικές εθνικές στρατηγικές. Ο Προϋπολογισμός για το 2026 αποτυπώνει ευοίωνες προοπτικές για την οικονομία αλλά και για τα νοικοκυριά. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτά που θα πρέπει να υπάρχουν είναι η στρατηγική και η προσήλωση στον στόχο προκειμένου η οικονομία της χώρας μας και κατ’ επέκταση και τα εισοδήματα μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και συνταξιούχων να συγκλίνουν με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Η ιστορία έχει αποδείξει ότι όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι στα μεγάλα και στα σημαντικά μπορούν να κάνουν «θαύματα». Η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο κολοσσιαίων επενδύσεων, οι οποίες πραγματικά μπορούν να αλλάξουν επί τα βελτίω την οικονομική ιστορία της χώρας, όπως γίνεται για παράδειγμα στην ενέργεια και στον τουρισμό, τη στιγμή που η ναυτιλία μας συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου. Και για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει πρωτίστως να υπάρξει πολιτική σταθερότητα.