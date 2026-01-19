Β. Κορκίδης: Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων - Real.gr

Ο επιχειρηματικός κόσμος κοιτάζοντας πίσω, προχωρά μπροστά.

Η άποψη του Βασίλη Κορκίδη, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Το ζητούμενο είναι οι περυσινές εκκρεμότητες να μετατραπούν σε φετινές προτεραιότητες. Η νέα χρονιά για τον επιχειρηματικό κόσμο δεν είναι απλώς μια αλλαγή στο ημερολόγιο. Αποτελεί ένα ορόσημο σχεδιασμού, ευθύνης και προοπτικής για την επιχειρηματική κοινότητα και για τον θεσμικό ρόλο του Επιμελητηρίου μας. Το 2026 είναι ένα σημείο καμπής. Είναι μια χρονιά που μας καλεί να μετατρέψουμε την εμπειρία των προηγούμενων ετών σε στρατηγική ωριμότητα, την αβεβαιότητα σε ανθεκτικότητα και τις προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η έλευση του 2026 σηματοδοτεί μια νέα περίοδο προσαρμογής για τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό του ευρύτερου Πειραιά. Η επιχειρηματικότητα του Πειραιά, της δυτικής Αττικής και της Λαυρεωτικής ανέδειξε με σαφήνεια ότι η ανθεκτικότητα, η ευελιξία και η συνεργασία δεν αποτελούν πλέον επιλογές, αλλά προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Οι επιχειρήσεις της περιοχής μας απέδειξαν ότι με τον πλούτο της θάλασσας μπορούν να ανταποκριθούν σε αλλεπάλληλες κρίσεις, να διατηρήσουν την απασχόληση και να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, ακόμη και υπό συνθήκες έντονης αβεβαιότητας.

Ο Πειραιάς διαθέτει δυναμική, εμπειρία και ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο Πειραιάς, ως κέντρο εμπορίου, ναυτιλίας, logistics και ναυπηγικής βιομηχανικής δραστηριότητας, διαθέτει ισχυρή δυναμική. Η περαιτέρω ανάπτυξή του περνά μέσα από ισχυρές επιχειρήσεις, σύγχρονες υποδομές, ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής κατάρτισης και δεξιοτήτων.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με διαδοχικές κρίσεις: υγειονομικές, ενεργειακές και γεωπολιτικές. Παρ’ όλα αυτά, επέδειξαν αντοχή, προσαρμοστικότητα και αποφασιστικότητα. Το 2026 καλούμαστε πλέον να περάσουμε από τη διαχείριση της κρίσης στη στρατηγική ανάπτυξη.

«Περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι». Δεν ξεχνάμε πως τα τελευταία χρόνια, η ελληνική επιχειρηματικότητα δοκιμάστηκε σκληρά. Πανδημία, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, γεωπολιτικές εντάσεις, αλλαγές στην κατανάλωση και ακριβή χρηματοδότηση. Και όμως, οι επιχειρήσεις άντεξαν. Προσαρμόστηκαν. Επένδυσαν. Και -το σημαντικότερο- δεν εγκατέλειψαν.

Απόδειξη οι εγγραφές 1.870 νέων επιχειρήσεων το 2025 έναντι 487 διαγραφών, διακοπών δηλαδή με αναλογία 4 προς 1. Περισσότερες οι ιδρύσεις σε εταιρείες υπηρεσιών, 842, και ακολουθούν 728 εμπορικές, 230 μεταποίησης και 70 ναυπηγοεπισκευής. Οι επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΠ για πρώτη φορά έφτασαν τις 19.300.

Είναι γεγονός πως η ελληνική οικονομία διαθέτει σήμερα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που πριν από λίγα χρόνια δεν είχε: σταθερότητα, πρόσβαση σε περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους, ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο και κυρίως προοπτικές σε πολλούς δυναμικούς τομείς, όπως είναι το εξαγωγικό εμπόριο, η βιομηχανία, η ναυτιλία, τα logistics, ο τουρισμός, η μεταποίηση, η αγροδιατροφή, η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Ομως η πραγματική ισχύς της οικονομίας δεν μετριέται μόνο σε δείκτες και ποσοστά. Μετριέται στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην παραγωγή πραγματικής προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία.

Τίποτα από αυτά δεν θα πραγματοποιηθούν χωρίς ισχυρές ελληνικές επιχειρήσεις. Χωρίς επιχειρηματίες που ρισκάρουν, που επενδύουν, που δημιουργούν θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία.