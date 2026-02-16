Β. Κορκίδης: Στο επίκεντρο οι μικρομεσαίες - Real.gr

Οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έχουν κάθε δίκιο να αισθάνονται αδικημένοι, καθώς δεν έχουν στηριχθεί από την πολιτεία όσο θα έπρεπε.

Η άποψη του Βασίλη Κορκίδη, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Με τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας μας να βρίσκονται σε πολύ καλά επίπεδα, οι επαγγελματίες αναμένουν να γίνουν αποδέκτες θετικών μέτρων στήριξης τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν μέτρα για τα οποία χρειάζονται πόροι ώστε να υλοποιηθούν, υπάρχουν όμως και παρεμβάσεις οι οποίες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό Προϋπολογισμό και θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα της κυβερνητικής ατζέντας.

Οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις κατάφεραν στην πλειονότητά τους να ξεπεράσουν πολλές και διαδοχικές κρίσεις, όπως ήταν η οικονομική, η υγειονομική, η ενεργειακή και φυσικά η γεωπολιτική, καθώς παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Παρ’ όλα αυτά, επέδειξαν αντοχή, προσαρμοστικότητα και αποφασιστικότητα. Το ζητούμενο είναι να στηριχθούν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα οι εμπορικές επιχειρήσεις καλούνται να απορροφήσουν τους κραδασμούς των πληθωριστικών πιέσεων και της «πληγωμένης» αγοραστικής δύναμης, καθώς οι καταναλωτές φροντίζουν να αντεπεξέλθουν πρωτίστως σε βασικές και ανελαστικές δαπάνες, όπως είναι αυτές για τη στέγαση, την ενέργεια και τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Ο πρώτος μήνας του 2026 μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθώς οι νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι πολύ περισσότερες από αυτές που κλείνουν. Ειδικότερα τον Ιανουάριο άνοιξαν 292 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν μόλις 61.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προτείνει μια συγκεκριμένη και ρεαλιστική δέσμη μέτρων, στον πυρήνα των οποίων παραμένει η στήριξη της πραγματικής οικονομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής που αφορούν:

Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, με έμφαση στη μετάβαση από την επιβίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τη στήριξη του ψηφιακού και παραγωγικού μετασχηματισμού, ώστε οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν τεχνολογία, δεδομένα και καινοτομία.

Την προώθηση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών, μέσα από οργανωμένες δράσεις, συνεργασίες και συμμετοχή σε δίκτυα και πλατφόρμες.

Την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και ευρωπαϊκών πόρων, με πρακτική καθοδήγηση προς τα μέλη.

Την καλλιέργεια της επιχειρηματικής συνεργασίας αντί του κατακερματισμού.

Την υλοποίηση του στόχου της ναυπήγησης του ελληνικού πλοίου σε ελληνικά ναυπηγεία.

Την ενίσχυση του ρόλου του Επιμελητηρίου ως σύγχρονου θεσμικού εταίρου, που δεν περιορίζεται στην καταγραφή προβλημάτων, αλλά συνδιαμορφώνει λύσεις.

Πρόκειται για μέτρα τα οποία περισσότερο απαιτούν συλλογικές δράσεις, συνεργασία και πολλή δουλειά και λιγότερο κονδύλια. Κυρίως όμως απαιτείται πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Φέτος είναι μια κρίσιμη χρονιά και στο πεδίο της οικονομίας και στο πεδίο της πολιτικής. Θα πρέπει να συνεχισθούν οι μεταρρυθμίσεις με αμείωτη ένταση και φυσικά να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης θα πρέπει να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα εισοδήματα των καταναλωτών για να μπορούν τα νοικοκυριά να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους αλλά και για να τονωθεί η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα.