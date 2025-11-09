Quantcast
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2025: Η Ματίνα Νούλα νικήτρια στις γυναίκες - BINTEO - Real.gr
real player

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2025: Η Ματίνα Νούλα νικήτρια στις γυναίκες – BINTEO

12:49, 09/11/2025
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 2025: Η Ματίνα Νούλα νικήτρια στις γυναίκες – BINTEO

Η Ματίνα Νούλα είναι η φετινή νικήτρια του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας στις γυναίκες, τερματίζοντας σε 02:39:27.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Βλαχάκη με 02:49:31 και στην τρίτη η Ράνια Ρεμπούλη με 02:52:07.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved