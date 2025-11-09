42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος στο Καλλιμάρμαρο ο Παναγιώτης Καραΐσκος - Real.gr

Quantcast
11:42, 09/11/2025
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος στο Καλλιμάρμαρο ο Παναγιώτης Καραΐσκος

Ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος κυριάρχησε στην αυθεντική διαδρομή και τερμάτισε με μεγάλη διαφορά από τους διώκτες του, κατακτώντας την κορυφή για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αναδείχθηκε νικητής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, τερματίζοντας σε 2:20.10.

Δεύτερος πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ο Κωνσταντίνος Σταμούλης σε 02:23:24, τρίτος ο Ούγγρος Λάζλο Τανάι σε 02:23:51 και τέταρτος ο Μπάμπης Πιτσώλης σε 02:24:02.

Ο τελευταίος, ήταν νικητής του περσινού μαραθωνίου και κατετάγη τρίτος στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

 

 

