Αντιδράσεις από τις αναρτήσεις Σενγκούν με τον Κεμάλ μετά την πρόκριση σε βάρος της Ελλάδας - «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;» - Real.gr

Τουρκικά ΜΜΕ: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ...».

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν, μετά τη νίκη της Τουρκίας στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο Ερντογάν τηλεφώνησε στον Αταμάν για να τον συγχαρεί για τη νίκη επί της Ελλάδας – ΒΙΝΤΕΟ

Ο μεγάλος αστέρας της Εθνικής Τουρκίας και άσος των Χιούστον Ρόκετς ανάρτησε AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της τουρκικής εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Στη συνέχεια ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα, γράφοντας: «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;», φράση που αρκετοί εξέλαβαν ως αναφορά στην καταστροφή της Σμύρνης το 1922.

Σενγκούν: «Ο Γιάννης είναι κορυφαίος, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ»

Ο Άλπερεν Σενγκούν σχολίασε την πρόκριση της Τουρκίας στον μεγάλο τελικό.

Ο σταρ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν ολοκλήρωσε το ματς με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Σενγκούν αποκάλυψε τι τους είπε ο προπονητής στα αποδυτήρια και αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, αλλά ότι δεν ξεχωρίζει στο κομμάτι της δημιουργίας για τους συμπαίκτες του.

Για το τι τους είπε ο Αταμάν: «Είπε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Είπε, “Προπονώ εδώ και 30 χρόνια. Αν πω κάτι, αυτό είναι αλήθεια”. Μας έδωσε αυτοπεποίθηση και απλώς βγήκαμε εκεί έξω και παίξαμε».

Για την εμφάνιση της Ελλάδας: «Δεν ήταν κακή εμφάνιση από αυτούς. Απλώς κάναμε το δικό μας. Είναι μια σπουδαία ομάδα και παίζουν πολύ καλά. Απλώς βγήκαμε εκεί έξω και παλέψαμε. Παίξαμε πιο επιθετικά. Παίξαμε πιο σκληρά απόψε από αυτούς. Βάλαμε τα σουτ. Ήμασταν απλώς καλύτεροι απόψε».

Για την αντιμετώπιση του Γιάννη: «Απλώς βάλαμε τον Ερτζάν (σ.σ. Οσμανί) πάνω του και βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Και ο Ερτζάν έκανε εξαιρετική δουλειά σήμερα. Φυσικά, ο Γιάννης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Και προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε τον Ερτζάν. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά. Δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Είναι καταπληκτικός παίκτης, ξέρετε, αλλά δεν είναι σπουδαίος πασέρ. Οπότε προσπαθήσαμε απλώς να βοηθήσουμε και να κλείσουμε τη ρακέτα».

Τα τουρκικά Μέσα να πανηγυρίζουν την πρόκριση της χώρας τους με προκλητικούς τίτλους όπως «θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» και «τσακίσαμε τους Έλληνες και πάμε στον τελικό».

Με πληροφορίες από filathlos, hurriyet