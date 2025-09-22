Ο Ακίλε Πολονάρα: «Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, τα λέμε σύντομα στο παρκέ» - Real.gr

Βρέθηκε συμβατός δότης μυελού των οστών.

Μαχητής στα παρκέ, μαχητής και της ζωής ο 34χρονος Ιταλός μπασκετμπολίστας, Ακίλε Πολονάρα. Ο διεθνής άσος της Σάσαρι, ο ο οποίος έχει διαγνωστεί με μυελογενή λευχαιμία έστειλε μήνυμα ελπίδας και έδωσε ραντεβού με τους φιλάθλους στα γήπεδα.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Πολονάρα βρήκε συμβατό δωρητή μυελού των οστών και θα υποβληθεί στην απαραίτητη μεταμόσχευση μέσα στα επόμενα 24ωρα. Μάλιστα δεν ξέχασε να ευχαριστήσει όλον τον κόσμο για τις ευχές και τη στήριξη που δέχτηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας του και έστειλε μήνυμα επιστροφής στην αγωνιστική δράση, μετά από μια δεύτερη νικηφόρα μάχη με τον καρκίνο.

A message from @ilpupazzo33 to everyone🫶 Can’t wait to see you back on the court! https://t.co/0LXkrk6l5E pic.twitter.com/n9M1FQDCCv — EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2025

“Γεια σας, παιδιά! Σας ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε! Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, ανυπομονώ! Τα λέμε σύντομα στο παρκέ! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!” αναφέρει ο Πολονάρα στο μήνυμά του.