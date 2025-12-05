Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση των 12 ομίλων - Real.gr

Σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, άρχισε να μετράει αντίστροφα. Με λάμψη, μόλις ένα μίλι από τον «Λευκό Οίκο», παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, της Πρόεδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ και του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι, έγινε (5/12) στο εμβληματικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι («Kennedy Center») της Ουάσινγκτον, η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με γνωστές και παρούσες τις 42 από τις 48 ομάδες.

Μία κλήρωση-σόου, διάρκεια διάρκειας 135 λεπτών, που όπως είπε Χάιντι Κλουμ «παρακολουθούν από τις τηλεοράσεις, περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι».

Ο Καναδάς, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να φιλοξενήσουν από κοινού τη διοργάνωση 48 ομάδων, την πρώτη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες (11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026).

Οι τρεις αρχηγοί κρατών ξεκίνησαν την κλήρωση

Η διαδικασία της κλήρωσης ξεκίνησε, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να καλεί σχετικά τους αρχηγούς κρατών των τριών χωρών που θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 (Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες). Κατά σειρά ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, η Μεξικανή πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι τρεις τους «τοποθέτησαν» τις εθνικές ομάδες των χωρών τους ως επικεφαλής σε τρεις από τους 12 ομίλους.

Στη συνέχεια τη διαδικασία της κλήρωσης ανέλαβαν- όπως είχε προκαθοριστεί- , ο πρώην αρχηγός της Αγγλίας Ρίο Φέρντιναντ και τη βραβευμένη παρουσιάστρια Σαμάνθα Τζόνσον, οι Τομ Μπρέιντι, Γουέιν Γκρέτσκι, Άαρον Τζατζ και Σακίλ Ο’Νιλ.

Οι 12 όμιλοι της τελικής φάσης:

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Nότια Κορέα, Ευρωπαϊκά playoffs (Δανία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχική Δημοκρατία ή Ιρλανδία)

2ος όμιλος: Καναδάς, Ευρωπαϊκά playoffs ((Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία ή Βοσνία), Κατάρ, Ελβετία

3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Ευρωπαϊκά playoffs ( Τουρκία, Ρουμανία,Σλοβακία ή Κόσοβο)

5ος όμιλος: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός,

6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Ευρωπαϊκά playoffs((Ουκρανία, Σουηδία, Πολωνία ή Αλβανία), Τυνησία

7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήριο

9ος όμιλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Διηπειρωτικά playoffs(Βολιβία, Σουρινάμ, Ιράκ)

10ος όμιλος: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

11ος όμιλος:Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, Διηπηρωτικά playoffs (Νέα Καληδονία, Τζαμάικα ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

12ος όμιλος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς

Τα γκουπ δυναμικότητας που …καθόρισαν την κλήρωση

Γκρουπ 1: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία

Γκρουπ 2: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Ιρλανδία, Ιράν, Νότια Κορέα, Ισημερινός, Αυστρία, Αυστραλία

Γκρουπ 3: Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική

Γκρουπ 4: Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία, ευρωπαϊκά playoffs A, B, C και D, διηπειρωτικά playoffs 1 και 2.

Τα τελευταία έξι εισιτήρια:

Playoffs UEFA (4 εισιτήρια)

Ημιτελικός 1: Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία, Ημιτελικός 2: Ουαλία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Ημιτελικός 1: Ουκρανία-Σουηδία, Ημιτελικός 2: Πολωνία-Αλβανία

Τελικός: Νικητής 1-Νικητής 2

Ημιτελικός 1: Τουρκία-Ρουμανία, Ημιτελικός 2: Σλοβακία-Κόσοβο

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Ημιτελικός 1: Δανία-Βόρεια Μακεδονία, Ημιτελικός 2: Τσεχία-Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής 2-Νικητής 1

Διηπειρωτικά playoffs ( 2 εισιτήρια)

Ημιτελικός: Νέα Καληδονία-Τζαμάικα

Τελικός: Λ.Δ. Κονγκό-Νικητής Ημιτελικού

Ημιτελικός: Βολιβία-Σουρινάμ

Τελικός: Ιράκ-Νικητής Ημιτελικού

Τραμπ:«Είναι μία σπουδαία μέρα»

«Συνεργαζόμαστε με το Μεξικό και τον Καναδά για να δημιουργήσουμε ένα σπουδαίο θέαμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Παρασκευή ως μια «μεγάλη μέρα»: «Είναι μια σπουδαία μέρα και είναι ένα σπουδαίο άθλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ινφαντίνο:«Μας περιμένει ένα συναρπαστικό καλοκαίρι»

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο είπε ότι «η FIFA είναι ο επίσημος πάροχος ευτυχίας για την ανθρωπότητα» και πρόσθεσε: «Έχουμε τρεις απίστευτες χώρες, 16 πόλεις υποδοχής και 48 εξαιρετικές ομάδες που θα αγωνιστούν για να γίνουν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Μας περιμένει ένα συναρπαστικό καλοκαίρι. Θα είναι θεαματικό. Εκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθούν στην τηλεόραση και εκατοντάδες χιλιάδες θα βρίσκονται στα στάδια. Είναι σαν να γιορτάζουμε περισσότερα από 100 Super Bowl σε έναν μήνα», δήλωσε ο Ινφαντίνο.

Εξαντλητικές έρευνες

Πλήθος αστέρων και αντιπροσωπειών από τις χώρες που προκρίθηκαν συνέρρευσαν στο κόκκινο χαλί από το πρωί στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσινγκτον.

Για σχεδόν δύο ώρες, ένα πραγματικό σόου εκτυλίχθηκε στο επιβλητικο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, γύρω από το οποία είχε αναπτυχθεί μια τεράστια ομάδα ασφαλείας, αναγκάζοντας τα διαπιστευμένα άτομα να περιμένουν, μερικές φορές για σχεδόν δύο ώρες, στο χιόνι, για να επιτύχουν είσοδο.

Μάλιστα όπως αναφέρθηκε κατά την προσέλευση εκατοντάδες δημοσιογράφοι έμειναν στην ουρά στο χιόνι για ώρες, καθώς το προσωπικό ασφαλείας με σκύλους διεξήγαγε εξαντλητικές έρευνες και ελέγχους σε τσάντες και εξοπλισμό.

Φωτογράφοι και τηλεοπτικό προσωπικό δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον ακριβό εξοπλισμό τους που ήταν στοιβαγμένος στο χιόνι σε έναν δρόμο, καθώς οι διοργανωτές δυσκολεύονταν να περάσουν τους ανθρώπους από μηχανήματα ελέγχου τσαντών τύπου αεροδρομίου.

Ξεκίνημα με Μποτσέλι

Διανθισμένη με εμφανίσεις καλλιτεχνών από διαφορετικά μουσικά είδη (Αντρέα Μποτσέλι, Village People, Ρόμπι Γουίλιαμς, Νικόλ Σέρζινγκερ), αυτή η μεγαλοπρεπής εκδήλωση, με παρουσιαστή το πρώην Γερμανό σούπερ μόντελ Χάιντι Κλουμ και τον κωμικό Κέβιν Χαρτ, ένα τεράστιο αστέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την τελετή άνοιξε ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι ερμηνεύοντας το Nessun Dorma – το μουσικό θέμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Italia ’90.

Στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναμενόταν ήταν εκείνος που πήρε, από τα χέρια του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA. Μαζί με ένα μετάλλιο, που φόρεσε ο Αμερικάνος Πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο Τζιάνι Ινφαντίνο διάβασε στον Ντόναλντ Τραμπ, την αποστολή του βραβείου και τους λόγους αυτής της επιλογής.

Αυτό το βραβείο, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «το άξιζε» πριν το παραλάβει, αναγνωρίζει, σύμφωνα με τον οργανισμό, «τις τεράστιες προσπάθειες ατόμων που ενώνουν τους ανθρώπους και φέρνουν ελπίδα στις μελλοντικές γενιές».

«Σε έναν ολοένα και πιο διχασμένο κόσμο, πρέπει να αναγνωρίσουμε όσους εργάζονται για να τον ενώσουν», ανέφερε το βίντεο που ανακοινώνει ότι ο Τραμπ είναι ο παραλήπτης του Βραβείου Ειρήνης της FIFA.

«Όπως όλοι εδώ, βλέπουμε εικόνες πολέμου σε όλο τον κόσμο και θρηνούμε για τα παιδιά που πεθαίνουν. Θρηνούμε με όλες τις μητέρες που χάνουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Και θέλουμε να δούμε ελπίδα, ενότητα, ένα μέλλον. Ο πρόεδρος βοήθησε στη διαπραγμάτευση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και χθες τη συμφωνία μεταξύ της Ρουάντα και της Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτό θέλουμε από έναν ηγέτη που νοιάζεται για τον λαό του. Θέλουμε να ζήσουμε σε έναν ειρηνικό, ενωμένο κόσμο. Ο πρόεδρος αξίζει το βραβείο για τα επιτεύγματά του. Με τον δικό του τρόπο, αλλά το έχει πετύχει», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Έχουμε σώσει χιλιάδες και χιλιάδες ζωές. Έχουμε τερματίσει τόσους πολλούς πολέμους σε τόσα πολλά μέρη… Έχουμε σταματήσει πολέμους πριν καν ξεκινήσουν. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σου, Τζιάνι. Έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχεις σημειώσει νέα ρεκόρ, ένα από αυτά είναι ότι οι τιμές των εισιτηρίων δεν έχουν αυξηθεί, κάτι για το οποίο το ποδόσφαιρο θα σε ευγνωμονεί. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι καταπληκτικό. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι γεμάτο συναρπαστικό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι απίστευτο. Έχουμε συνεργαστεί χέρι-χέρι, οι τρεις χώρες, για να το συντονίσουμε. Και θέλω να πω ότι η σχέση μας είναι εξαιρετική. Θέλω να ευχαριστήσω όσους έχουν κάνει τον κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος. Πριν από ένα χρόνο, δεν ήμασταν η χώρα που είμαστε σήμερα χάρη στην ηγεσία μου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το τρόπαιο στη σκηνή από τον Σκαλόνι

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής. Λιονέλ Σκαλόνι, ήταν εκείνος που έφερε το παγκόσμιο τρόπαιο, αυτό που κατέκτησε στο Κατάρ με την Αργεντινή το 2022, στη σκηνή της εκδήλωσης.

«Τον θυμάμαι ως έναν αξέχαστο τελικό. Πολλά συνέβησαν και, παρά τις δυσκολίες, η ομάδα μας συνέχισε να πιστεύει. Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να τελειώσει άσχημα. Τώρα θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ», δήλωσε, για τον τελευταίο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πρόγραμμα των αγώνων

Το Σάββατο, επίσης στις 19:00 ώρα Ελλάδας, το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε ξεχωριστή εκδήλωση. Μέχρι τότε, θα είναι γνωστές μόνο οι συνθέσεις των ομίλων, αλλά όχι οι χώροι ή οι ώρες των αγώνων. Η FIFA θα διοργανώσει μια άλλη εκδήλωση για να τις ανακοινώσει.

Τα παιχνίδια

Τα 104 παιχνίδια είναι: έξι παιχνίδια για κάθε όμιλο (72), 16 τη φάση των «32», 8 τη φάση των «16», 4 στους προημιτελικούς, 2 στα ημιτελικά, ο αγώνας για την 3η θέση και ο τελικός, φτάνοντας συνολικά τους 104 αγώνες

Πρώτη και τελευταία σέντρα

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ξεκινήσει στο «Estadio Azteca» στο Μεξικό στις 11 Ιουνίου 2026 και θα ολοκληρωθεί με τον τελικό στις 19 Ιουλίου στο στάδιο MetLife στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, όπου φιλοξενήθηκε και ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων.

Οι τρεις διοργανώτριες χώρες

Το «Estadio Azteca» – ένας από τους τρεις χώρους στο Μεξικό μαζί με το «Estadio Monterrey» και το «Estadio Guadalajara» – θα γράψει ιστορία στο τουρνουά, έχοντας επίσης φιλοξενήσει τους εναρκτήριους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1970 και το 1986

Έτσι το Μεξικό θα γίνει η πρώτη χώρα που θα διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA για τρίτη φορά.

Ο Καναδάς θα φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά το 2026, σχεδόν 40 χρόνια αφότου ξεκίνησε για πρώτη φορά να φιλοξενεί εκδηλώσεις της FIFA και 11 χρόνια αφότου η χώρα διοργάνωσε ένα από τα πιο επιτυχημένα τουρνουά Παγκόσμιου Κυπέλλου Γυναικών το 2015.

Το 2026 θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη φορά που η εθνική ομάδα ανδρών των ΗΠΑ θα φιλοξενήσει αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το τουρνουά του 1994.

Οι 16 πόλεις

Δεκαέξι διοργανώτριες πόλεις (Ατλάντα, Βοστώνη, Ντάλας, Γκουανταλαχάρα, Χιούστον, Κάνσας, Λος Άντζελες, Πόλη του Μεξικού, Μαϊάμι, Μοντερέι , Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Φιλαδέλφεια, Σαν Φραντσίσκο, Σιάτλ, Τορόντο και Βανκούβερ) ετοιμάζονται να καλωσορίσουν πάνω από πέντε εκατομμύρια οπαδούς από όλο τον κόσμο για τους 104 αγώνες του πιο διάσημου ποδοσφαιρικού τουρνουά στον πλανήτη μέσα σε 39 ημέρες, με έξι δισεκατομμύρια ακόμη να συμμετέχουν ως θεατές.

Η πρώτη φορά

Τέσσερις εθνικές ομάδες, το Πράσινο Ακρωτήριο, το Κουρασάο, η Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν, έχουν προκριθεί για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Να σημειωθεί ότι το Κουρασάο, το οποίο λειτουργεί ως αυτόνομη χώρα εντός του Βασιλείου της Ολλανδίας, θα ξεπεράσει την Ισλανδία (331.000 κατοίκους) ως η χώρα με τους λιγότερους κατοίκους που έχει αγωνιστεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το νησί έχει μόλις 155.000 κατοίκους.

Το λογότυπο

Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου (FIFA World Cup Trophy), το πιο αναγνωρισμένο τρόπαιο παγκοσμίως, αποκαλύφθηκε ως το επίσημο λογότυπο του Μουντιάλ 2026 μαζί με τον αριθμό (26), της χρονιάς δηλαδή που θα γίνει η διοργάνωη,σε τελετή έγινε στο Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, 17 Μαΐου. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μια εικόνα του τροπαίου απεικονίζεται μαζί με τη χρονιά που πραγματοποιείται το τουρνουά.

Οι τρεις μασκότ

Η ομάδα του 26 μόλις έγινε μεγαλύτερη και πιο διασκεδαστική! Η Maple, η Zayu και η Clutch είναι γεμάτες χαρά, ενέργεια και πνεύμα ενότητας, όπως ακριβώς και το ίδιο το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA».

Λόγια του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, με αφορμή την παρουσίαση, (25/9) των τριών μασκότ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα φιλοξενήσουν, ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς.

Η απειλή

Η ακραία ζέστη αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τo Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αναφέρει μελέτη που αναδεικνύει τις ακραίες καιρικές απειλές, με συνέπεια η κορυφαία διοργάνωση που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό, θα μπορούσε να είναι το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, εάν δεν υπάρξει επείγουσα προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η μελέτη «Γήπεδα σε Κίνδυνο», 96 σελίδων, διαπίστωσε ότι 10 από τους 16 χώρους διεξαγωγής αγώνων διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο να αντιμετωπίσουν ακραίες συνθήκες θερμικού στρες.

Σύμφωνα με την μελέτη, 14 από τα 16 στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό ξεπέρασαν τα όρια ασφαλούς παιχνιδιού το 2025 για τουλάχιστον τρεις σημαντικούς κλιματικούς κινδύνους – ακραία ζέστη, βροχόπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή και πλημμύρες.