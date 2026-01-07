Premier League: Νέες απώλειες για Σίτι και Αστον Βίλα και η Άρσεναλ έχει μπροστά της μεγάλη ευκαιρία - Real.gr

Σε τρίτο σερί ματς στην Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι απέτυχε να νικήσει και με την τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία, απόψε απέναντι στην Μπράιτον (1-1) και δεύτερη στην τελευταία τριάδα αγώνων στο «Έτιχαντ», κινδυνεύει να βρεθεί στο -8 από την Άρσεναλ, με την προϋπόθεση οι «κανονιέρηδες» να επικρατήσουν το βράδυ της Πέμπτης (8/1) επί της Λίβερπουλ στο «Εμιρέιτς»Μπράιτον στο «Έτιχαντ».

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ με το 20ό του γκολ στην Premier League ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο στους «πολίτες», οι οποίοι «καίγονταν» για το «τρίποντο» μετά τις δύο απανωτές ισοπαλίες με Σάντερλαντ (0-0) και Τσέλσι (1-1). Ωστόσο, ο Μιτόμα έφερε το ματς στα ίσια για τους «γλάρους», που δεν είχαν μαζί τους τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο Έλληνας επιθετικός, λίγο πριν την έναρξη του ματς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο πόδι και προτιμήθηκε να μην συμπεριληφθεί σ’ αυτή.

«Πλώρη» για την έξοδο στο Champions League έβαλε η Μπρέντφορντ. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ιγκόρ Τιάγκο, η ομάδα του Κιθ Αντριους επικράτησε, 3-0 της Σάντερλαντ, με τον 24χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό να πετυχαίνει τα δύο πρώτα γκολ των γηπεδούχων.

Λίγα 24ωρα μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα και με προσωρινό προπονητή στον πάγκο της, τον Κάλουμ ΜακΦάρλαν, η Τσέλσι αυτή την φορά δεν τα κατάφερε στο «Κρέιβεν Κότατζ» του Λονδίνου απέναντι στη Φούλαμ (2-1). Η αποβολή του Κουκουρέγια στο 22′ έπαιξε κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης με τους «μπλε» να φτάνουν στην ισοφάριση, αλλά να μην μπορούν να κρατήσουν την ισοπαλία.

Η Μπόρνμουθ πήρε το «θρίλερ» στο «Βιτάλιτι» με 3-2 επί της Τότεναμ, στο απόλυτο… μηδέν έμειναν, Κρίσταλ Πάλας και Αστον Βίλα, ενώ η Γουλβς έμεινε αήττητη σε τρίτο σερί ματς, μετά το 1-1 επί της Έβερτον στο Μερσεϊσάιντ.