Αδιανόητο περιστατικό: Ο Κούτσιας δέχτηκε επίθεση από συμπαίκτη του στη Λουγκάνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο - BINTEO - Real.gr

Ένα απρόσμενο και άκρως ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Λουγκάνο και την Βικτόρια Πλζεν, με τον Γιώργο Κούτσια να βρίσκεται στο επίκεντρο χωρίς να το επιδιώξει.

Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 72ο λεπτό και μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βρέθηκε στο έδαφος, μετά από έντονη αντίδραση του συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς.

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν αρχικά μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία όμως κλιμακώθηκε απρόσμενα.

Ο Μπέρενς άλλαξε ξαφνικά πορεία ενώ αρχικά πήγε να πιέσει τον αντίπαλο στόπερ, κινήθηκε προς τον Κούτσια και του επιτέθηκε, ρίχνοντάς τον στο χορτάρι. Κάτι που φυσικά προκάλεσε την άμεση παρέμβαση συμπαικτών και μελών των δύο ομάδων.

Ο Κούτσιας, εμφανώς αιφνιδιασμένος, κοίταζε γύρω του με απορία, προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε μόλις συμβεί, με την ένταση να εκτονώνεται γρήγορα και τον Μπέρενς να ζητάει αλλαγή.

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver. La concurrence entre Behrens et Koutsias a l’air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI — Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026

Τα ομοφοβικά σχόλια

Είναι η 2η φορά που ο Μπέρενς βρίσκεται στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας σε χρονική απόσταση λίγων μόνο μηνών.

Την περασμένη σεζόν ο Γερμανός επιθετικός έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ, από την οποία όμως τιμωρήθηκε λόγω ομοφοβικών σχολίων που έκανε.

Οι «λύκοι» συμμετείχαν, στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε μία σχετική δράση και οι παίκτες της υπέγραφαν αντικείμενα που επρόκειτο να πωληθούν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Ο Μπέρενς αρνήθηκε να υπογράψει μια φανέλα και είχε σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό (σ.σ. τα λογότυπα, οι αριθμοί και τα ονόματα των ποδοσφαιριστών και του χορηγού είχαν σχεδιαστεί με τα χρώματα του ουράνιου τόξου) και φέρεται, όπως ανέφερε τότε η Bild, να είπε: «Δεν θα υπογράψω τέτοιου είδους γκέι μαλ@#@#»!

Εύλογα προκλήθηκε σάλος και ο 34χρονος κλήθηκε να ανασκευάσει, ενώ και τιμωρήθηκε από το club του. «Τα αυθόρμητα σχόλιά μου δεν ήταν καθόλου εντάξει. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γι’ αυτό. Το θέμα συζητήθηκε σαφώς εσωτερικά και ζητώ την κατανόησή σας για το ότι δεν επιθυμώ να σχολιάσω περαιτέρω», είπε στα media της χώρας.

Μάλιστα σε ένα ματς της Βόλφσμπουργκ με την Ζανκτ Πάουλι οι φίλοι της δεύτερης σήκωσαν εναντίον του ένα πανό που έγραφε: «Περισσότερη αγάπη, λιγότεροι Κέβιν Μπάρενς».

Hamburg (dpa) – Präsident Oke Göttlich vom FC St. Pauli hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in der Debatte um eine homophobe Äußerung des Wolfsburg-Profis Kevin Behrens in die Pflicht genommen.https://t.co/T3WAsdByby pic.twitter.com/601PxFZmNG — Hans-Jörg Reuter (@ballexperten) October 29, 2024

Στο φινάλε της περιόδου έφυγε καθώς στην Βόλφσμπουργκ αποφάσισαν λόγω αυτού να μην του ανανεώσουν το συμβόλαιό του και έτσι υπέγραψε στην Λουγκάνο.

Ο Μπάρενς γεννήθηκε στη Βρέμη, έχει παίξει σε Βέρντερ Βρέμης, Ανόβερο, Αλεμάνια Άαχεν, Ροτ Βάις Έσεν, Σαντχάουζεν, Σααρμπρίγκεν, Ουνιόν Βερολίνου, ενώ το 2023 φόρεσε για πρώτη και τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας, σε ένα φιλικό των «πάντσερ» με το Μεξικό.