ADIDAS: Κόβει τους δεσμούς της με τη ρωσική ομοσπονδία ποδοσφαίρου

Προηγήθηκε η απόφαση της UEFA για ακύρωση της χορηγικής συμφωνίας με τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 40 εκατ. ευρώ ετησίως που κάλυπτε το Champions League και τις διεθνείς διοργανώσεις που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία, όπως το EURO 2024. Επίσης, η FIFA ανακοίνωσε τον αποκλεισμό της εθνικής Ρωσίας από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, η οποία θα διεξαχθεί στο τέλος του χρόνου (21 Νοεμβρίου-18 Δεκεμβρίου) στο Κατάρ

Τώρα, «Η Adidas αναστέλλει με άμεση ισχύ τη συνεργασία της με την RFS» όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Από το 2008 μέχρι σήμερα, η Adidas και η εθνική ποδοσφαίρου της Ρωσίας πορεύονταν από κοινού.

Adidas are the latest company to distance themselves from sports in Russia following their invasion of Ukraine. pic.twitter.com/l3FKE45Y1w