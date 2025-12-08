Αδυναμία άφιξης της αποστολής της Μερσίν στην Καρδίτσα λόγω του μπλόκου των αγροτών στη Θήβα - Real.gr

Έως τη Θήβα κατάφερε να φθάσει η αποστολή της Μερσίν ελέω του μπλόκου των αγροτών στην πόλη της Βοιωτίας κι ενώ προορισμός της τουρκικής ομάδας είναι η Καρδίτσα, όπου αύριο, Τρίτη (9/12, 20:00) αντιμετωπίζει την ομώνυμη ομάδα, για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Μετά την άφιξή της στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», η αποστολή της Μερσίν ξεκίνησε οδικώς το ταξίδι της με προορισμό την Καρδίτσα, αλλά το πούλμαν υποχρεώθηκε να σταματήσει την πορεία του στη Θήβα, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Προσπάθειες γίνονται για να μπορέσει το πούλμαν της Μερσίν να φθάσει οδικώς στην Καρδίτσα.

Η Καρδίτσα έχει ρεκόρ 2-2 και στόχο έχει να προκριθεί έστω για τα Play-In, στα οποία προκρίνονται η δεύτερη και η τρίτη κάθε ομίλου, κι ενώ την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» εξασφαλίζει η πρώτη κάθε ομίλου. Στον όμιλο της Καρδίτσας, πρώτη και αήττητη με 4-0 είναι η Ουνικάχα Μάλαγα, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πάρει την απευθείας πρόκριση για το “Top-16”.

H Μερσίν μοιράζεται το ίδιο ρεκόρ με τους Θεσσαλούς (2-2) και γι’ αυτό η Καρδίτσα δεν βλέπει άλλο αποτέλεσμα από το θετικό, αφού το ματς διεξάγεται στην έδρα της. Καθώς η Καρδίτσα είχε ηττηθεί με 81-73 από τη Μερσίν στην Τουρκία, οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου θέλουν ιδανικά νίκη με +9 ώστε να έχουν το πάνω χέρι στην ισοβαθμία με την αντίπαλό τους. Κι αυτό, ώστε να τερματίσουν στη 2η θέση που δίνει πλεονέκτημα έδρας για τα Play-In οι Θεσσαλοί.

πηγή: filathlos.gr