ΑΕΚ: 5+1 παίκτες για τρεις θέσεις πίσω από τον Γιόβιτς - Real.gr

Αντίδραση, μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας και την κακή εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη, καλείται να βγάλει η ΑΕΚ στο αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Άπαντες στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο γνωρίζουν πως η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για απαντήσεις και να μπορέσει η ομάδα να πάρει ένα τρίποντο, αφού βρέθηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας μετά τα αποτελέσματα του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.

Το παιχνίδι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός είναι κομβικό και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος φαίνεται πως σκέφτεται τις επιλογές του, ιδιαιτέρως στην επίθεση.

Συγκεκριμένα, μπροστά θα βρεθεί ο Γιόβιτς, όμως τα διλήμματα του Σέρβου τεχνικού έχουν να κάνουν με τους παίκτες που θα βρεθούν πίσω από τον συμπατριώτη του, στράικερ.

Ο μόνος που φαίνεται πως θα ξεκινήσει ως βασικός είναι ο Μαρίν, ενώ οι Λιούμπιτσιτς, Ελίασον, Καλοσκάμης, Μάνταλος και Κοϊτά διεκδικούν τις άλλες τρεις θέσεις στο αρχικό σχήμα της Ένωσης.

Ως έξτρα λύση, όμως, υπάρχει πλέον και ο Ζίνι, ο οποίος προέρχεται από μακρύ διάστημα απουσίας, όμως ο Νίκολιτς έχει αποδείξει πως πάντα τον έχει στο μυαλό του.