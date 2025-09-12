ΑΕΚ: Αυτός είναι ο Ζοάο Μάριο – Το σόου κόντρα στην Ίντερ και το θρυλικό ρεκόρ - Real.gr

Ο Ζοάο Μάριο στα 32 του χρόνια έχει γράψει αμέτρητες σημαντικές σελίδες στην ποδοσφαιρική του καριέρα και στην ΑΕΚ ελπίζουν ότι θα συνεχίσει να το κάνει με την φανέλα της.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχει τεράστια καριέρα με 485 αγώνες σε συλλογικό επίπεδο, αν υπολογίσουμε και τα επίσημα ματς με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας Β’. Με την Εθνική Πορτογαλίας (την Ανδρών) μαζί έχει 542 αγώνες.

Ασφαλώς, από την μνήμη του δεν θα σβηστεί η κούπα με την Πορτογαλία στο Euro 2016 και οι τίτλοι του. Δύο πρωταθλήματα Πορτογαλίας (ένα με την Μπενφίκα κι ένα με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας), ένα Κύπελλο και ένα Λιγκ Καπ με τα λιοντάρια και δύο Σούπερ Καπ Πορτογαλίας (ένα με τους αετούς κι ένα με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας).

Σε συλλογικό επίπεδο, ωστόσο, ξεχωρίζουν δύο ματς.

Το σόου κόντρα στην Ίντερ

Στις 29/11/23 στον εντός έδρας αγώνα της Μπενφίκα με την Ίντερ, πέτυχε το μοναδικό χατ τρικ στην καριέρα του, στο 3-3 για τον τέταρτο όμιλο του Champions League.

Το θρυλικό ρεκόρ

Στις 7/3/23 στη νίκη εντός έδρας με 5-1 επί της Μπριζ ισοφάρισε έπειτα από 59 χρόνια, το ρεκόρ του Εουσέμπιο (κρατούσε από το 1964), σκοράροντας σε πέντε διαδοχικά ματς του Champions League.

Ο Ζοάο Μάριο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις:

Champions League: 34 παιχνίδια με 9 γκολ και 8 ασίστ.

Στο Europa League: 20 αγώνες με 2 γκολ και 1 ασίστ.

Στα προκριματικά του Champions League: 10 ματς με 1 γκολ και 4 ασίστ.

Στα προκριματικά του Europa League: 2 ματς με 1 γκολ.

Στα προκριματικά του Conference League: 4 παιχνίδια, με 2 γκολ και 1 ασίστ.

Όλα τα ματς του Ζοάο Μάριο:

Liga Portugal: 202 παιχνίδια με 36 γκολ και 37 ασίστ.

Serie A: 64 ματς με 4 γκολ και 11 ασίστ.

Super Lig Τουρκίας: 29 παιχνίδια, 5 γκολ 3 ασίστ.

Κύπελλο Πορτογαλίας: 24 αγώνες, 4 γκολ, 3 ασίστ.

Premier Liga Ρωσίας: 18 ματς, 1 γκολ, 5 ασίστ.

Premier League: 13 ματς, 2 γκολ, 1 ασίστ.

Λιγκ Καπ Πορτογαλίας: 12 ματς, 1 γκολ, 1 ασίστ.

Κύπελλο Ιταλίας: 5 αγώνες και 2 ασίστ.

Κύπελλο Τουρκίας: 4 παιχνίδια, 1 γκολ, 1 ασίστ.

Σούπερ Καπ Πορτογαλίας: 2 ματς

FA Cup: 1 αγώνας

