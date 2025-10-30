ΑΕΚ: Aγωνία για Γιόβιτς – Σήμερα τα νεότερα για τον Σέρβο φορ - Real.gr

Η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί ένα νέο ζήτημα που προκαλεί έντονη ανησυχία στο ποδοσφαιρικό της τμήμα, καθώς ο Λούκα Γιόβιτς ένιωσε ενοχλήσεις και η συμμετοχή του στα επόμενα παιχνίδια κρίνεται αμφίβολη.

Το πρόβλημα προέκυψε μετά την αναμέτρηση με την Ηλιούπολη, και πλέον η αγωνία για την κατάσταση του Σέρβου επιθετικού έχει κορυφωθεί.

Η σημερινή ημέρα αναμένεται να φέρει επίσημη ενημέρωση για την κατάστασή του, με το ιατρικό επιτελείο να αξιολογεί την έκταση του προβλήματος. Σε περίπτωση που ο Γιόβιτς τεθεί εκτός δράσης, η ΑΕΚ θα βρεθεί με περιορισμένες λύσεις στην επιθετική γραμμή, καθώς ήδη απουσιάζει ο Ζίνι, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στα μέσα Νοεμβρίου.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη αν συνυπολογιστεί και η απουσία του Ελίασον, ο οποίος δεν έχει «καθαρόαιμο» αντικαταστάτη στη θέση του, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές και στη μεσοεπιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να βρει λύσεις εκ των έσω, με τον Πιερό να αποτελεί αυτήν τη στιγμή τη μοναδική διαθέσιμη επιλογή στην κορυφή της επίθεσης.

Παρότι προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική διάγνωση για τον Γιόβιτς, στην ΑΕΚ επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι το πρόβλημα δεν θα αποδειχθεί σοβαρό. Ωστόσο, η πιθανότητα απουσίας του από τα επόμενα ματς δημιουργεί εύλογο προβληματισμό, ειδικά ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Η «Ένωση» περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και η σημερινή ημέρα θα κρίνει πολλά για τον σχεδιασμό των επόμενων εβδομάδων.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr