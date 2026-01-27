ΑΕΚ: Ανακοινώνει χαφ ως την Παρασκευή - Real.gr

Την ώρα που οι παίκτες της ΑΕΚ διανύουν τη δεύτερη μέρα του διήμερου ρεπό τους, επιστρέφοντας αύριο στα Σπάτα για να αρχίσει η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, όλα τα φώτα έχουν πέσει στο θέμα της μεταγραφής του χαφ.

Η τελική απόφαση ανήκει στον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος καλείται να επιλέξει τον παίκτη που κρίνει πιο ταιριαστό στα πλάνα του. Ο Σέρβος προπονητής έχει τουλάχιστον δύο επιλογές στα χέρια του, ανάμεσα στις οποίες είναι ένας έμπειρος παίκτης που μπορεί να μπει άμεσα στην ομάδα και να κάνει διαφορά και ένας αρκετά πιο νέος που έχει μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.

Αυτή τη στιγμή επικρατέστερη φαντάζει η πρώτη περίπτωση, που πιθανώς και να αφορά σε δανεισμό με οψιόν αγοράς. Κι αυτό γιατί ο Νίκολιτς, μπαίνοντας στην τελική ευθεία της σεζόν, μάλλον προτιμά έναν «μπαρουτοκαπνισμένο» παίκτη, που δεν θα θέλει πολύ χρόνο προσαρμογής και θα μπορέσει να προσφέρει άμεσα σημαντικές υπηρεσίες.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει κάνει προκαταρκτικές επαφές για τις περιπτώσεις που έχουν προκριθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει ανάψει το πράσινο φως για να γίνουν οι τελικές συζητήσεις, αναμένοντας την τελική επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς. Εκτιμάται πως μέσα στην εβδομάδα, ίσως και μέχρι την Παρασκευή, το θέμα θα έχει κλείσει.

Από εκεί και πέρα, το πλάνο δεν προβλέπει άλλη προσθήκη για την ΑΕΚ ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου (6/2), εκτός κι αν προκύψει κάποια περίπτωση που θα κριθεί ως σπουδαία ευκαιρία από τους ανθρώπους της ομάδας.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr