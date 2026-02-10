ΑΕΚ: Αποθεώθηκε από τα ρουμανικά ΜΜΕ ο Μαρίν - Real.gr

Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη σαρωτική νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί του Πανσερραϊκού, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Super League, κερδίζοντας δικαίως τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης. Ο Ρουμάνος μέσος σημείωσε ένα τέρμα και μοίρασε δύο ασίστ.

Η απόδοσή του δεν έμεινε ασχολίαστη στην πατρίδα του, με τα μεγαλύτερα αθλητικά μέσα ενημέρωσης της Ρουμανίας να αφιερώνουν εκτενή άρθρα για την καθοριστική του συμβολή στη νίκη της Ένωσης στις Σέρρες.

Τι έγραψαν τα ρουμανικά ΜΜΕ:

Prosport: «Ο Ραζβάν Μαρίν, θεός στην Ελλάδα μετά το τέλειο παιχνίδι του! Σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ για την ΑΕΚ».

Antena Sport: «Ο Ραζβάν Μαρίν αναδείχθηκε MVP στον αγώνα που έφερε την ΑΕΚ στην κορυφή! Το 4-0 ήρθε μετά από ένα γκολ και δύο ασίστ του Ρουμάνου. Διανύει μια εξαιρετική περίοδο, τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά, καθώς έγινε πατέρας για δεύτερη φορά».

Digi Sport: «Ο Ραζβάν Μαρίν πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του από τότε που ήρθε στην Ελλάδα! Η ΑΕΚ, η ομάδα του, επικράτησε του Πανσερραϊκού με 4-0 για την 20ή αγωνιστική της ελληνικής Super League. Ο Μαρίν έδωσε την ασίστ για το πρώτο γκολ του Βάργκα, μετέτρεψε σε γκολ ένα πέναλτι στο 89′ και μόλις δύο λεπτά αργότερα έδωσε άλλη μία ασίστ, αυτή τη φορά στον Γκρούγιτς».

