ΑΕΚ: Αποθεώθηκε από τα ρουμανικά ΜΜΕ ο Μαρίν - Real.gr

- Η απόδοση του Ραζβάν Μαρίν δεν έμεινε ασχολίαστη στην πατρίδα του, με τα μεγαλύτερα αθλητικά μέσα ενημέρωσης της Ρουμανίας να αφιερώνουν εκτενή άρθρα.
- Ο Ραζβάν Μαρίν αναδείχθηκε MVP στον αγώνα, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της ΑΕΚ με 4-0.
- Η Digi Sport ανέφερε ότι ο Ραζβάν Μαρίν «πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του από τότε που ήρθε στην Ελλάδα!», στην επικράτηση της ΑΕΚ επί του Πανσερραϊκού με 4-0.
Η απόδοσή του δεν έμεινε ασχολίαστη στην πατρίδα του, με τα μεγαλύτερα αθλητικά μέσα ενημέρωσης της Ρουμανίας να αφιερώνουν εκτενή άρθρα για την καθοριστική του συμβολή στη νίκη της Ένωσης στις Σέρρες.
Τι έγραψαν τα ρουμανικά ΜΜΕ:
Prosport: «Ο Ραζβάν Μαρίν, θεός στην Ελλάδα μετά το τέλειο παιχνίδι του! Σημείωσε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ για την ΑΕΚ».
Antena Sport: «Ο Ραζβάν Μαρίν αναδείχθηκε MVP στον αγώνα που έφερε την ΑΕΚ στην κορυφή! Το 4-0 ήρθε μετά από ένα γκολ και δύο ασίστ του Ρουμάνου. Διανύει μια εξαιρετική περίοδο, τόσο αθλητικά όσο και προσωπικά, καθώς έγινε πατέρας για δεύτερη φορά».
Digi Sport: «Ο Ραζβάν Μαρίν πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του από τότε που ήρθε στην Ελλάδα! Η ΑΕΚ, η ομάδα του, επικράτησε του Πανσερραϊκού με 4-0 για την 20ή αγωνιστική της ελληνικής Super League. Ο Μαρίν έδωσε την ασίστ για το πρώτο γκολ του Βάργκα, μετέτρεψε σε γκολ ένα πέναλτι στο 89′ και μόλις δύο λεπτά αργότερα έδωσε άλλη μία ασίστ, αυτή τη φορά στον Γκρούγιτς».
