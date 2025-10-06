ΑΕΚ: Επική ανατροπή 22 χρόνια μετά - Real.gr

Η ΑΕΚ «φλέρταρε» με την ήττα από την Κηφισιά στο Περιστέρι, όμως έβγαλε αντίδραση, επέστρεψε από την «κόλαση» και έφυγε με το «διπλό» (2-3).

Πέτυχε έτσι το πρώτο της comeback σε αναμέτρηση εκτός έδρας ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ, μετά από πολύ καιρό.

Η τελευταία φορά που η Ένωση βρέθηκε να χάνει σε εκτός έδρας ματς με 2-0 ήταν στις 9 Νοεμβρίου του 2003 σε ματς με τον Ακράτητο, με την Ένωση τότε να παίρνει τη νίκη με 2-7.

Παράλληλα, η ΑΕΚ έκανε γενικά comeback σε ματς ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ, για πρώτη φορά μετά το 2017, όταν σε εντός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό έχανε με 0-2 για να πάρει τη νίκη με 3-2.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr