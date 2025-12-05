ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Ελίασον ενόψει Ατρομήτου - Real.gr

Quantcast
ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Ελίασον ενόψει Ατρομήτου

12:28, 05/12/2025
Μια επιστροφή μπορεί να υπολογίζει ο Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για τη 13η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, ο Ελίασον έχει μπει σε φουλ ρυθμούς τις τελευταίες μέρες κι αναμένεται να μπει στην αποστολή για το ματς κόντρα στους Περιστεριώτες.

Από ‘κει και πέρα, Μάνταλος και Ζίνι λογικά θα έρθουν από τον πάγκο, ώστε να είναι απολύτως έτοιμοι για τη δύσκολη αναμέτρηση με τη Σαμσουνσπόρ τη Πέμπτη για το Conference League.

Τέλος, ο Κουτέσα μπορεί να προλάβει το ματς της Πέμπτης, αλλιώς η επιστροφή του θα πάει στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Πιερό θα αγωνιστεί από το νέο έτος.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

