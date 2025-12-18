ΑΕΚ: Για τη νίκη με την Κραϊόβα που τη στέλνει στην… οκτάδα του Conference League - Real.gr

Quantcast
ΑΕΚ: Για τη νίκη με την Κραϊόβα που τη στέλνει στην… οκτάδα του Conference League

09:30, 18/12/2025
ΑΕΚ: Για τη νίκη με την Κραϊόβα που τη στέλνει στην… οκτάδα του Conference League

  • Με νίκη επί της Κραϊόβα, η ΑΕΚ εξασφαλίζει απευθείας πρόκριση στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια. Αυτό συνεπάγεται ευρωπαϊκό ρεπό σχεδόν δύο μηνών και αποφυγή αντιπάλου από το top 8 μέχρι τα προημιτελικά.
  • Ενδεχόμενο τρίποντο θα είναι το έβδομο στην Ευρώπη εντός της σεζόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΕΚ, η οποία προέρχεται από 8 σερί νίκες και 11 στα 12 τελευταία παιχνίδια. Η ομάδα διανύει περίοδο φόρμας, έχοντας πετύχει σημαντικά διπλά σε Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ.
  • Στον αγωνιστικό τομέα, ο Μουκουντί ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και δύσκολα θα βρίσκεται στην αποστολή της ΑΕΚ. Εκτός είναι επίσης οι τραυματίες Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό, καθώς και οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Λιούμπιτσιτς που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
Το τρίποντο με το οποίο θα ανοίξει διάπλατα η πόρτα για την οκτάδα του Conference League, ψάχνει η ΑΕΚ που φιλοξενεί στις 22.00 στην OPAP Arena (Cosmote Tv) την Ουνιβερσιτάτε Κραϊόβα, για τη League Phase της διοργάνωσης.

Με νίκη η ΑΕΚ εξασφαλίζει: απευθείας πρόκριση στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια, ευρωπαϊκό ρεπό σχεδόν δύο μηνών, αποφυγή αντιπάλου από το top 8 μέχρι τα προημιτελικά, πλεονέκτημα έδρας στους «16» και στους «8».

Παράλληλα, θα εκτοξεύσει τον ευρωπαϊκό της συντελεστή με ό,τι συνεπάγεται αυτό για ευρωπαϊκές κληρώσεις στο μέλλον, καθώς επίσης και ένα ποσό της τάξης των 2 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ενδεχόμενο τρίποντο θα είναι το έβδομο στην Ευρώπη εντός της σεζόν, για πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΕΚ που προέρχεται από 8 σερί νίκες και 11 στα 12 τελευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σημαντικά διπλά σε Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ και διανύει περίοδο φόρμας.

Στον αγωνιστικό τομέα, ο Μουκουντί ακολούθησε ατομικό και δύσκολα θα βρίσκεται στην αποστολή. Παράλληλα, εκτός είναι οι Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό που είναι τραυματίες και οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Λιούμπιτσιτς που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Πιθανή ενδεκάδα:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.

