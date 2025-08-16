AEK: Η λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ στο Conference League - Real.gr

Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος ο οποίος επέστρεψε στην ευρωπαϊκή λίστα (στην κατηγορία των association trained players) αντί του Χριστόφορου Κολιμάτση, είναι η μοναδική αλλαγή-καταρχάς- της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League.

Όπως είναι γνωστό υπάρχει το δικαίωμα δύο αλλαγών μια ημέρα πριν από τον πρώτο αγώνα με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες (21/8).

Εκτός λίστας οι Αντονί Μαρσιάλ, Νίκλας Ελίασον και Μόουζες Οντουμπάτζο.

H ευρωπαϊκή λίστα

Τερματοφύλακες : Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος

: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος Αμυντικοί : Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις

: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις Μέσοι : Πέτρος Μάνταλος, Γενς Γιόνσον, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ρομπέρτο Περέιρα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

: Πέτρος Μάνταλος, Γενς Γιόνσον, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ρομπέρτο Περέιρα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς Επιθετικοί : Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό, Ζίνι

: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό, Ζίνι Ξένοι: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Τζέιμς Πενράις, Γενς Γιόνσον, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ρομπέρτο Περέιρα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό, Ζίνι.

Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Τζέιμς Πενράις, Γενς Γιόνσον, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ρομπέρτο Περέιρα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό, Ζίνι. Association trained (4): Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Σταύρος Πήλιος, Πέτρος Μάνταλος.

(4): Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Σταύρος Πήλιος, Πέτρος Μάνταλος. Club trained (1): Άγγελος Αγγελόπουλος.

(1): Άγγελος Αγγελόπουλος. Λίστα Β’: Μάριος Μπαλαμώτης, Χρήστος Κοσίδης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ