ΑΕΚ: Κάταγμα ο Περέιρα, ένα μήνα εκτός δράσης - Real.gr

Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Ρομπέρτο Περέιρα στον αγώνα της Πέμπτης (18/12) με την Κραϊόβα για το Conference League.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο μέσος της ΑΕΚ έδειξαν κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού, κάτι που σημαίνει ότι ο Αργεντινός θα μείνει περίπου ένα μήνα εκτός δράσης.

Πρόκειται για μία σημαντική απώλεια για τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς στο διάστημα αυτό η Ενωση παίζει στη Θεσσαλονίκη με τον Αρη (11/1) και υποδέχεται στο αθηναϊκό ντέρμπι τον Παναθηναϊκό (18/1).