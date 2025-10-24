ΑΕΚ: Κοϊτά όπως… Ντέμης και Μπάγεβιτς - Real.gr

Quantcast
ΑΕΚ: Κοϊτά όπως… Ντέμης και Μπάγεβιτς

10:43, 24/10/2025
Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τη φανέλα της ΑΕΚ έκανε χθες κόντρα στην Αμπερντίν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, πετυχαίνοντας τα δύο πρώτα γκολ της Ένωσης στο 11’ και το 18’.

Δύο γκολ σε πρώτο ημίχρονο ευρωπαϊκού αγώνα είχε να πετύχει παίκτης της ΑΕΚ 27 χρόνια, από το χατ τρικ του Ντέμη Νικολαΐδη στις 25/08/1998 εναντίον της Φερεντσβάρος.

Ξένος παίκτης είχε να το κάνει από τις 13/09/1978, όταν το είχε πετύχει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς στη μεγάλη νίκη εναντίον της Πόρτο με 6-1.

Ο Μαυριτανός εξτρέμ, πάντως, είναι συνηθισμένος να σκοράρει και δύο και τρία γκολ σε ένα ματς, καθώς αυτά έκανε στο Βέλγιο με τη Σεν Τρούιντεν και ανάγκασε την ΑΕΚ να τον αποκτήσει το προηγούμενο καλοκαίρι.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

