ΑΕΚ: Νέα εξέλιξη με Σιμάνσκι – Ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια και επιστρέφει… - Real.gr

Η Λέγκια Βαρσοβίας φαίνεται να πλησιάζει στην τέταρτη μεταγραφή της κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα «sport.tvp.pl».

Η ομάδα της Βαρσοβίας προέρχεται από ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα, καθώς ηττήθηκε με 4-1 στην Κύπρο από την ΑΕΚ Λάρνακας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τη ρεβάνς να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.

Από την αρχή της σεζόν έχουν αποκτηθεί τρεις ποδοσφαιριστές, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολωνία, το θέμα του Νταμιάν Σιμάνσκι έχει επιταχυνθεί.

Η Λέγκια συνομιλούσε εδώ και καιρό με τον μέσο της ΑΕΚ, όμως στο μεσοδιάστημα προέκυψαν εμπόδια σχετικά με τη λύση της συνεργασίας του με τον ελληνικό σύλλογο. Από τη μία, η Ένωση δεν υπολογίζει πλέον στον Πολωνό.

Τώρα, η υπόθεση έχει ξαναπάρει θετική τροπή και ο Σιμάνσκι πλησιάζει στην επιστροφή του στην Πολωνία. «Ο Ιορντανέσκου είναι ξεκάθαρος στην ανάγκη για ένα «εξάρι». Θέλει παίκτη με φυσική δύναμη αλλά και πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται να είναι ο κλασικός δημιουργός.

Ο Σιμάνσκι παίζει εδώ και χρόνια σε υψηλό επίπεδο, ωρίμασε, έφτασε στην εθνική και έχει εμπειρία. Προσωπικά, θα εξέταζα θετικά μια τέτοια προοπτική», είχε δηλώσει στα μέσα Ιουλίου ο αθλητικός διευθυντής της Λέγκια, Μιχάλ Ζεβλάκοφ.

