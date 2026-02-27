ΑΕΚ: Ο Πήλιος στην εθνική Αλβανίας - Real.gr

Quantcast
ΑΕΚ: Ο Πήλιος στην εθνική Αλβανίας
ΑΕΚ: Ο Πήλιος στην εθνική Αλβανίας

12:18, 27/02/2026
ΑΕΚ: Ο Πήλιος στην εθνική Αλβανίας

Στην εθνική Αλβανίας θα κληθεί άμεσα ο Σταύρος Πήλιος.

O 25χρονος αριστερός μπακ θα εκπροσωπήσει τη γειτονική μας χώρα στα πλέι οφ που θα κρίνουν την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Σιλβίνιο αποφάσισε να καλέσει τον ακραίο αμυντικό της ΑΕΚ μετά την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποιεί.

Η Αλβανία θα αντιμετωπίσει την Πολωνία και εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιό της, τότε θα κοντραριστεί με τον νικητή του Ουκρανία-Σουηδία για ένα εισιτήριο για τα τελικά του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στην Αμερική.

Τη φετινή σεζόν ο Πήλιος έχει 29 εμφανίσεις με 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

