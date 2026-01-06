ΑΕΚ: Οι δέκα ακριβότερες μεταγραφές της ιστορίας της, σε ποια θέση βρίσκεται ο Βάργκα - Real.gr

Ο Μπαρναμπάς Βάργκα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και πλέον μένει μόνο η ανακοίνωση για να είναι και επίσημα ποροσφαιριστής της ΑΕΚ.

Ο Βάργκα θα γίνει η δεύτερη μεταγραφή της Ένωσης στο χειμερινό παζάρι, μετά τον Μαρτίν Γκεοργκίεφ. Το κόστος της μεταγραφής θα φτάσει τα 4.5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο 31χρονος επιθετικός θα φοράει την κιτρινόμαυρη φανέλα μέχρι και το καλοκαίρι του 2029.

Η πιο ακριβή μεταγραφή επί ημερών Ηλιόπουλου



Είναι, λοιπόν, θέμα ωρών ο Μπαρναμπάς Βάργκα να γίνει η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή για την ΑΕΚ και φυσικά η πιο ακριβή επί ημερών Μάριου Ηλιόπουλου, ξεπερνώντας τα χρήματα που είχαν δοθεί για τον Κοϊτά το καλοκαίρι του 2024.

Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ένωσης είναι ο Πινέδα για τον οποίο δόθηκαν 6.5 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2023. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λιβάι Γκαρσία με τη μεταγραφή του από την Μπεϊτάρ να κινείται σε δύο δόσεις.

Η πρώτη ήταν όταν τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2020 αντί 2.2 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπεϊτάρ για το 60% των δικαιωμάτων του.

Λίγο πριν παραχωρηθεί στην Σπαρτάκ Μόσχας, η ΑΕΚ έδωσε τρία εκατομμύρια ευρώ στους Ισραηλινούς για να αποκτήσει το 20% που αντιστοιχούσε σε εκείνους. Μετά τον Βάργκα μαζί στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ είναι οι Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς και Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Τέσσερις από τις δέκα πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ είναι με τη νέα διοίκηση στο τιμόνι του συλλόγου, ενώ φυσικά παραμένουν εντός αυτής οι μεταγραφές των Τσιάρτα και Γεωργάτου από το μακρινό παρελθόν.

Οι δέκα ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ:

Ορμπελίν Πινέδα, Θέλτα, καλοκαίρι 2023 / 6.5 εκατομμύρια ευρώ Λιβάι Γκαρσία, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, καλοκαίρι 2020 / 5.2 εκατομμύρια ευρώ (το ποσό αυτό ανήλθε με την απόκτηση επιπλέον 20% των δικαιωμάτων του από τους Ισραηλινούς) Μπαρνάμπας Βάργκα (μένει μόνο η ανακοίνωση), Φερεντσβάρος, χειμώνας 2026 / 4.5 εκατομμύρια ευρώ Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ντίναμο Ζάγκρεμπ, χειμώνας 2024 / 4 εκατομμύρια ευρώ Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Σιντ Τρούιντεν, καλοκαίρι 2024 / 4 εκατομμύρια ευρώ Φραντζί Πιερό, Μακάμπι Χάιφα, καλοκαίρι 2024 / 3.5 εκατομμύρια ευρώ Εζέκιελ Πόνσε, Έλτσε, καλοκαίρι 2023 / 3.5 εκατομμύρια ευρώ Βασίλης Τσιάρτας, Σεβίλλη, καλοκαίρι 2000 / 3.5 εκατομμύρια ευρώ Φιλίπε Ρέλβας, Γκιμαράες, καλοκαίρι 2025 / 3.25 εκατομμύρια ευρώ Γρήγορης Γεωργάτος, Ίντερ, καλοκαίρι 2002 / 3 εκατομμύρια ευρώ

