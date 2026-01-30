AΕΚ: Οριστικό deal για τον Σαχαμπό – Έρχεται απόψε στην Αθήνα - Real.gr

Ο Χακίμ Σαχαμπό θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώνει την τρίτη μεταγραφή της στη χειμερινή περίοδο!

Η Ένωση ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σταντάρ Λιέγης για την αγορά του 20χρονου μέσου, που αναμένεται αργά το βράδυ στην Αθήνα, προκειμένου να ανακοινωθεί και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Έτσι, ο διεθνής παίκτης από τη Ρουάντα θα αποτελέσει την τρίτη κίνηση μετά τους Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Μπάρναμπας Βάργκα, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή του δικεφάλου.

Όσον αφορά το ποσό της μεταγραφής, θα ξεπεράσει τα 2 εκατ. ευρώ με τα μπόνους.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr