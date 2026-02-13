ΑΕΚ: «Παίζονται» τρεις θέσεις ενόψει Τούμπας - Real.gr

Η ΑΕΚ την Κυριακή (15/2) στην Τούμπα έχει μπροστά της το τελευταίο μεγάλο ματς μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας.

Η Ένωση πηγαίνει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ χωρίς πίεση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στην κορυφή, εκεί όπου επέστρεψε. Ωστόσο, ένα «διπλό» θα «απογείωνε» τους κιτρινόμαυρους και θα αποτελούσε μια δυνατή δήλωση ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν αργότερα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ξεκινήσει να καταστρώνει τα πλάνα του για την Τούμπα, έχοντας τους Ρέλβας και Γιόβιτς ξανά στη διάθεσή του, καθώς αμφότεροι εξέτισαν την περασμένη αγωνιστική και θα επανέλθουν στην ενδεκάδα του Σέρβου κόουτς. Τα προβλήματα πλέον έχουν εκμηδενιστεί κι αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό, έχει εκτινάξει και τον συναγωνισμό για μια θέση στο αρχικό σχήμα από τη μέση και μπροστά.

Το μεγάλο ζήτημα που τίθεται και το οποίο σκέφτεται ο Νίκολιτς έχει να κάνει φυσικά με τις επιλογές του στη γραμμή κρούσης. Για την ακρίβεια αυτούς που θα πλαισιώσουν τον Γιόβιτς, καθώς συνολικά πέντε παίκτες φαίνεται να διεκδικούν τρεις θέσεις μεσοεπιθετικά.

Τη δεδομένη στιγμή δύο είναι οι πιθανές εκδοχές. Η μία με το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα στην κορυφή, με τον Γκατσίνοβιτς αριστερά και έναν εκ των Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς ή Ελίασον δεξιά. Όμως και η τριάδα με Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά και Λιούμπιτσιτς ή Ελίασον πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες.

Φυσικά, δεν αποκλείεται στα παραπάνω πλάνα να προκύψει και κάτι διαφορετικό από τις δύο τελευταίες προπονήσεις σήμερα και αύριο. Άλλωστε, η πληθώρα επιλογών που υπάρχει μεσοεπιθετικά δίνει ευελιξία κινήσεων στον Νίκολιτς, ο οποίος έχει αποδείξει ότι την τελευταία στιγμή μπορεί να αποφασίσει κάτι διαφορετικό.

Από τη μέση και πίσω δεν φαίνεται να υπάρχουν ερωτηματικά. Με τον Στρακόσα στην εστία, τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Πήλιο να επιστρέφει στα αριστερά, τον Ρέλβας να επανέρχεται πλάι στον Μουκουντί ως δίδυμο στόπερ και τον Μαρίν μαζί με τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

