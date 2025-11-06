ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές «μάχες» ζωτικής σημασίας - Real.gr

Μία ακόμη Πέμπτη γεμάτη ελπίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με τους εκπροσώπους μας στη League Phase του Europa και του Conference League να… ρίχνονται σε «μάχες», οι οποίες εξαρτώνται από το βράδυ που θα βρεθούν. Γιατί απέναντί τους δεν έχουν «μεγαθήρια», τα οποία ορίζουν τις τύχες των αναμετρήσεων. Τα πάντα είναι στα χέρια των εκπροσώπων μας.

Ειδικά για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που έχουν εντός έδρας ματς με βατούς αντιπάλους, οι 3 βαθμοί μοιάζουν μονόδρομος. Για να βελτιωθεί κι άλλο η κατάστασή τους στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη παίζει εκτός έδρας, όμως κι αυτός σε παιχνίδι που πρέπει να βάλει στις αποσκευές του αποτέλεσμα και να το φέρει πίσω.

Στην 4η αγωνιστική του Europa League, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Γιουνγκ Μπόις (22:00). Ο Δικέφαλος του Βορρά είναι σε εκπληκτική κατάσταση με 6 σερί νίκες. Προέρχεται από το ευρωπαϊκό «διπλό» στην έδρα της Λιλ και υποδέχεται τους Ελβετούς, οι οποίοι δέχτηκαν τέσσερα γκολ στην έδρα τους από τον Παναθηναϊκό. Όμως, από τότε έχουν κάνει δύο νίκες και με 6 βαθμούς είναι στην 13η θέση, επτά πάνω απ’ τον 20ο ΠΑΟΚ που έχει 4 βαθμούς. Σε κάθε περίπτωση ο Δικέφαλος του Βορρά στην Τούμπα έχει και την ποιότητα και την ικανότητα να πάρει μια κομβικής σημασίας νίκη για τη συνέχεια.

Πιθανές 11άδες:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Γιουνγκ Μπόις (Σεοάν): Κέλερ, Άντριους, Ζουκρού, Λοπέρ, Χατζάμ, Ραβελοσόν, Μαλές, Φάσναχτ, Μοντέιρο, Μπεντιά, Ζίγκοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός για την ίδια διοργάνωση δοκιμάζεται στη Σουηδία απέναντι στη Μάλμε (19:45). Ομάδα γνωστή στο ελληνικό κοινό, η οποία δε διανύει την καλύτερη περίοδό της ούτε στο πρωτάθλημά της, ούτε στο Europa League. Το πλεονέκτημά της είναι η ετοιμότητα, καθώς βρίσκεται στα μέσα της σεζόν γι’ αυτή. Οι πράσινοι δίνουν τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα τους με τον Ράφα Μπενίτεθ, προερχόμενοι από δύο ήττες με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ. Το τριφύλλι έχει τους 3 βαθμούς από το «διπλό» στη Γιουνγκ Μπόις και είναι 20ό, ενώ η Μάλμε με 1 βαθμό βρίσκεται στην 31η θέση.

Πιθανές 11άδες:

Μάλμε (Μράβατς): Όλσεν – Μπουσανέλο, Γιάνσον, Όλσον, Στρίγκερ – Μπουσούλατζιτς, Λεβίτσκι, Ρόζενγκρεν – Χακσαμπάνοβιτς, Μπολίν, Εκόνγκ.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς – Σιώπης, Τσιριβέγια – Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί – Σφιντέρσκι.

Για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Σάμροκ Ρόβερς (19:45). Η Ένωση που… έστρωσε τον δρόμο της με τα έξι γκολ στην Αμπερντίν μετά την ήττα από την Τσέλιε εκτός, παίζει απέναντι σε μία απ’ τις πιο αδύναμες ομάδες της διοργάνωσης. Κατά συνέπεια, είναι στο χέρι της μια ακόμη νίκη που θα την εδραιώσει για τα καλά σε πορεία απευθείας πρόκρισης στους «16». Η Ένωση με την εξάρα απέναντι στους Σκωτσέζους είναι 12η με 3 βαθμούς, ενώ η Σάμροκ Ρόβερς δεν έχει βαθμό και φιγουράρει 33η.

Πιθανές 11άδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις – Πινέδα, Μαρίν – Κοϊτά (Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος, Κουτέσα – Γιόβιτς.

Σάμροκ Ρόβερς (Στέφεν Μπράντλεϊ): ΜακΓκίντι – Κλίρι, Λόπες, Μάθιους – Ο’ Σάλιβαν, Μάλεϊ, Χίλι, Γουάτς, Χόνοχαν – Γκάφνι, Μαντρόιου.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής του Europa League:

Σάλτσμπουργκ – Γκόου Αχέντ Ίγκλς 19:45

Βασιλεία – Στεάουα Βουκουρεστίου 19:45

Μίντιλαντ – Σέλτικ 19:45

Ουτρέχτη – Πόρτο 19:45

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 19:45

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Θέλτα 19:45

Μάλμε – Παναθηναϊκός 19:45

Νις – Φράιμπουργκ 19:45

Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ 19:45

Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00

Μπολόνια – Μπραν 22:00

Βικτόρια Πλζεν – Φενέρμπαχτσε 22:00

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 22:00

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 22:00

Μπράγκα – Γκενκ 22:00

Μπέτις – Λιόν 22:00

Ρέιντζερς – Ρόμα 22:00

Στουτγκάρδη – Φέγενορντ 22:00

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Conference League:

ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς 19:45

ΑΕΚ Λάρνακας – Αμπερντίν 19:45

Κουόπιο – Σλόβαν Μπρατισλάβας 19:45

Μάιντς – Φιορεντίνα 19:45

Νόα – Σίγκμα Όλομουτς 19:45

Σαμσουνσπόρ – Χάμρουν 19:45

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Μπρέινταμπλικ 19:45

Σπάρτα Πράγας – Ρακόβ 19:45

Τσέλιε – Λέγκια Βαρσοβίας 19:45

Ντιναμό Κιέβου – Ζρίνσκι Μόσταρ 22:00

Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ 22:00

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς – Ριέκα 22:00

Λωζάνη – Ομόνοια 22:00

Ράγιο Βαγιεκάνο – Λεχ Πόζναν 22:00

Ραπίντ Βιέννης – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 22:00

Σέλμπουρν – Ντρίτα 22:00

Σκέντιγια – Γιαγκιελόνια 22:00

Χάκεν – Στρασβούργο 22:00

