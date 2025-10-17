ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Τα δεδομένα για τις ενδεκάδες - Real.gr

Ο Άρολντ Μουκουντί δεν έχει μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης της ΑΕΚ, συνεχίζοντας το ατομικό του και οι πιθανότητες συμμετοχής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (21:00) δεν είναι υπέρ του. Πάντως, ο Καμερουνέζος στόπερ δεν καταθέτει τα… όπλα και θα το παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Καθημερινά ανεβάζει ρυθμούς, χωρίς να αισθάνεται κάποια ενόχληση και η παρουσία του στην αποστολή μπορεί και να κριθεί στην τελευταία προπόνηση, αυτή του Σαββάτου. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι αυτός που θα κρίνει, βάσει και του ρίσκου για πιθανή υποτροπή, αν θα τον συμπεριλάβει στα πλάνα του.

Όσον αφορά στο εναλλακτικό πλάνο, δηλαδή αυτό της απουσίας του Μουκουντί, ο Χρυσόπουλος έχει τον πρώτο λόγο, χωρίς να αποκλείεται και η επιλογή του Γκρούγιτς. Ο Βίντα θα είναι το δεύτερο στόπερ, ελλείψει και του τιμωρημένου Ρέλβας, ενώ ο Ρότα θα είναι δεξί μπακ και ο Πήλιος έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας έναντι του Πενράις.

Στο κέντρο σίγουρος είναι ο Μαρίν, αλλά ερωτηματικό είναι αν θα επιλεγεί ο Πινέδα για παρτενέρ του, δεδομένου ότι έρχεται από υπερατλαντικό ταξίδι. Μπροστά τους θα βρίσκεται ο Ζοάο Μάριο, με τον Κουτέσα αριστερά και πιθανότατα τον Ελίασον δεξιά. Ο Γιόβιτς είναι φαβορί για την κορυφή της επίθεσης, από τη στιγμή που ο Πιερό έρχεται καταπονημένος από μεγάλο ταξίδι και δύο συμμετοχές με την Αϊτή.

Κάτω από τα γκολπόστ θα βρίσκεται φυσικά ο Στρακόσα.

Στην αντίπερα όχθη, η συμμετοχή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς είναι το βασικό, ίσως και… μοναδικό ερωτηματικό για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena».

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός χθες έκανε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά. Εκτός απροόπτου θα είναι στην αποστολή, αλλά με τα τωρινά δεδομένα το πιθανότερο είναι να μην βρίσκεται στο βασικό σχήμα, αλλά να έρθει από τον πάγκο. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, ο Ντεσπόντοφ θα πάρει τη θέση του στο δεξί άκρο, ενώ αριστερά θα είναι ο Τάισον και πίσω από τον Γιακουμάκη ο Κωνσταντέλιας.

Σε ό,τι αφορά στις άλλες θέσεις, ο Τσιφτσής θα παραμείνει στην εστία, αφού ο Παβλένκα δεν προλαβαίνει λόγω τραυματισμού. Ο Μπάμπα και ο Κένι θα είναι στο αριστερό και το δεξί άκρο της άμυνας αντίστοιχα, ενώ ο Λόβρεν μοιάζει σίγουρος στα στόπερ. Παρτενέρ του θα είναι ένας εκ των Κεντζιόρα και Μιχαηλίδη, με τον δεύτερο να έχει ίσως ένα προβάδισμα. Το δίδυμο στον άξονα όλα δείχνουν πως θα αποτελείται από Μεϊτέ και Οζντόεφ.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr