ΑΕΚ: Ρεκόρ σε έκταση νίκης στην περιφέρεια - Real.gr

Ιστορικές διαστάσεις είχε η νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού την Κυριακή στο Αγρίνιο με 5-0. Κι αυτό γιατί πρόκειται για την ευρύτερη σε έκταση επικράτηση της Ένωσης στην περιφέρεια στα χρονικά της Α’ Εθνικής.

Ως περιφέρεια δεν λογίζουμε το 5-0 επί της ΑΕ Λεμεσού στην Κύπρο στις 18 Ιανουαρίου του 1969, την περίοδο που ομάδες της Μεγαλονήσου έπαιζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 1-5 επί του Πανσερραϊκού στις 8 Μαρτίου του 2009 και επί της Δόξας Δράμας στις 9 Μαΐου του 1992.

Η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα παραμένει το 0-8 απέναντι στο Αιγάλεω στις 8 Σεπτεμβρίου του 1961.

