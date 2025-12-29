ΑΕΚ: Σκέψεις παραμονής του Βίντα – Οι δεδομένες αποχωρήσεις και τα ερωτηματικά - Real.gr

Σε μεταγραφικούς ρυθμούς κινείται η ΑΕΚ ενόψει του Ιανουαρίου, με την ενίσχυση του ρόστερ να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα και τις πρώτες επαφές να έχουν ήδη ξεκινήσει για την απόκτηση τουλάχιστον τριών παικτών.

Παράλληλα, όμως, στο προσκήνιο μπαίνουν σταδιακά και τα ανοιχτά ζητήματα ανανεώσεων, καθώς αρκετά συμβόλαια ολοκληρώνονται το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πέρα από τη δεδομένη κοινή διάθεση της Ένωσης και του Πέτρου Μάνταλου να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ανοιχτό παραμένει πλέον και το θέμα του Ντομαγκόι Βίντα. Ο Κροάτης στόπερ κλείνει τα 37 του χρόνια στις 29 Απριλίου και το αρχικό πλάνο προέβλεπε πως η φετινή σεζόν θα ήταν η τελευταία του με τα κιτρινόμαυρα. Ωστόσο, η αγωνιστική του παρουσία και ο ηγετικός του ρόλος έχουν αλλάξει τα δεδομένα.

Ο Βίντα αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία ότι παραμένει αξιόπιστος και καθοριστικός, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το ματς με την Κραϊόβα, όπου αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη μεγάλη ανατροπή. Ένας ποδοσφαιριστής με την εμπειρία και τη νοοτροπία του θεωρείται πολύτιμος για την τετράδα των στόπερ, γεγονός που έχει οδηγήσει την ΑΕΚ σε σοβαρές σκέψεις για ανανέωση. Στην ομάδα υπάρχει η επιθυμία να παραμείνει κοντά στο κλαμπ ακόμη και μετά το τέλος της καριέρας του, ωστόσο πλέον είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει και ως ενεργός ποδοσφαιριστής, καθώς και ο ίδιος φέρεται διατεθειμένος να παίξει τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο.

Ανοιχτό είναι και το θέμα του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του. Ο Μάρκο Νίκολιτς τον εκτιμά ιδιαίτερα και τον θεωρεί έναν από τους ηγέτες της ομάδας. Πριν τον τραυματισμό του, ο 30χρονος Σέρβος έδειχνε να βρίσκει ξανά ρυθμό, αφήνοντας πίσω του μια διετία χαμηλής απόδοσης μετά την εξαιρετική πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ. Η ευελιξία του, η εμπειρία του και η παρουσία του στα αποδυτήρια ενισχύουν το σενάριο παραμονής του με νέο συμβόλαιο.

Αντίθετα, για τους Μήτογλου, Γιόνσον, Οντουμπάτζο και Κάλενς, που επίσης μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι, τα δεδομένα δεν είναι υπέρ της συνέχειας, με τους δύο πρώτους να έχουν αυξημένες πιθανότητες αποχώρησης ήδη από τον Ιανουάριο. Παράλληλα, δύσκολα θα συνεχίσουν μετά το τέλος της σεζόν ο Ρομπέρτο Περέιρα, λόγω ηλικίας και συχνών τραυματισμών, καθώς και οι δανεικοί Ζοάο Μάριο και Μάρκο Γκρούγιτς, των οποίων τα υψηλά συμβόλαια δεν έχουν δικαιολογηθεί αγωνιστικά.

