Quantcast
ΑΕΚ: Σκοράρει για 11 διαδοχικές σεζόν ο Μάνταλος - Real.gr
real player

ΑΕΚ: Σκοράρει για 11 διαδοχικές σεζόν ο Μάνταλος

12:50, 25/08/2025
ΑΕΚ: Σκοράρει για 11 διαδοχικές σεζόν ο Μάνταλος

Μια εντυπωσιακή συνέπεια στο σκοράρισμα με τη φανέλα της ΑΕΚ δείχνει ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος με το χθεσινό του γκολ κόντρα στον Πανσερραϊκό έχει καταφέρει να χριστεί σκόρερ σε 11 διαδοχικές σεζόν στη Super League και 12 αν υπολογίσουμε και τη χρονιά στη Β’ Εθνική!

Συνολικά με την ΑΕΚ μετρά 67 γκολ, τα 31 στη Super League.

Κάτι ανάλογο έχουν πετύχει ο Χρήστος Αρδίζογλου (1974-85) και ο Τάκης Καραγκιοζόπουλος (1981-92). Πιο ψηλά στη σχετική λίστα με 12 σεζόν βρίσκονται ο Στέλιος Μανωλάς και ο Τόνι Σαβέφσκι, ενώ ρέκορντμαν είναι ο… άπιαστος Μίμης Παπαϊωάννου με 17 σεζόν.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Οι οκτώ βασικοί άξονες

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Οι οκτώ βασικοί άξονες

14:26 25/08
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση - Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση - Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος

12:28 25/08
Μύκονος: Διαρρήκτες έκλεβαν τουρίστες σε καταλύματα και έκρυβαν τα κλοπιμαία σε βράχια - Βίντεο από τη δράση τους

Μύκονος: Διαρρήκτες έκλεβαν τουρίστες σε καταλύματα και έκρυβαν τα κλοπιμαία σε βράχια - Βίντεο από τη δράση τους

14:58 25/08
Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών του οδοντωτού - Εικόνες

Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών του οδοντωτού - Εικόνες

14:51 25/08
«Παράθυρο» για συνυπηρέτηση με σύζυγο εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα - Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

«Παράθυρο» για συνυπηρέτηση με σύζυγο εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα - Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

11:50 25/08
Χατζηδάκης: Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων - ΒΙΝΤΕΟ

Χατζηδάκης: Η μείωση των άμεσων φόρων θα φανεί κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων - ΒΙΝΤΕΟ

14:00 25/08
Ισραήλ: Ο αρχηγός του στρατού καλεί τον Νετανιάχου να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους

Ισραήλ: Ο αρχηγός του στρατού καλεί τον Νετανιάχου να αποδεχθεί την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους

13:51 25/08
Πλάκα: Η «οικία Κοκοβίκου» της ταινίας «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο - ΦΩΤΟ

Πλάκα: Η «οικία Κοκοβίκου» της ταινίας «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα» μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο - ΦΩΤΟ

13:45 25/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved