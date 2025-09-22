ΑΕΚ: Συνελήφθη μπασκετμπολίστας γιατί αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ - Real.gr

Σε δυσάρεστη περιπέτεια με τον νόμο βρέθηκε παίκτης της ΑΕΚ

. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, πρόκειται για 29χρονο με καταγωγή από την Γκαμπόν, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής αφού αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, κατά τη διάρκεια ελέγχων της ΟΕΠΤΑ. Ο οδηγός αρνήθηκε επίμονα να συνεργαστεί με τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί με χειροπέδες στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και να κρατηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου. Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η υπόθεση έρχεται σε μια κρίσιμη εβδομάδα για την Ένωση, η οποία ρίχνεται στη μάχη του Σούπερ Καπ Ρόδου. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν την Καρδίτσα την Παρασκευή (17:00), ενώ σε περίπτωση νίκης θα αγωνιστούν στον τελικό του Σαββάτου (20:00) απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός-Καρδίτσα (20:30).