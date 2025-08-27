ΑΕΚ: Τα σχέδια του Νίκολιτς για Άντερλεχτ - Real.gr

Αντίστροφα για ένα από τα σημαντικότερα ματς της φετινής σεζόν μετρούν άπαντες στην ΑΕΚ.

Η Ένωση υποδέχεται αύριο το βράδυ (28/8, 21:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια την Άντερλεχτ, με στόχο τη συμμετοχή στη League Phase του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του για την αυριανή ρεβάνς, έχοντας ένα ή δύο διλήμματα για το αρχικό σχήμα. Συγκεκριμένα, την κιτρινόμαυρη εστία θα υπερασπιστεί ο Στρακόσια, ο οποίος έκανε σπουδαίο ματς στις Βρυξέλλες.

Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο μοναδικός διαθέσιμος Ρότα, με τον Μουκουντί και τον Ρέλβας να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ και ο Πήλιος έχει το προβάδισμα (έναντι του Πενράις) για τη θέση του αριστερού μπακ.

Βασικός στα χαφ θα είναι ο Μαρίν και δίπλα του θα βρεθεί ένας εκ των Πινέδα ή Λιούμπιτσιτς. Ο Μάνταλος είναι εκτός λόγω τιμωρίας, ενώ ο Περέιρα τραυματίας.

Στα άκρα της επίθεσης θα είναι ο Ελίασον και ο Κουτέσα, με τον Κοϊτά πίσω από τον Πιερό.

Ο Γιόβιτς δίνει μάχη με τον χρόνο για να επιστρέψει, ενώ Ζίνι και Γκατσίνοβιτς, αν προλάβουν, δύσκολα θα παίξουν παραπάνω από 20 λεπτά.

