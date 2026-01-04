ΑΕΚ: Το απόγευμα στην Αθήνα ο Βάργκα - Real.gr

Ο 31χρονος άσος θα περάσει τη Δευτέρα ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει.

Το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται στην Αθήνα ο Μπαρνάμπας Βάργκα για λογαριασμό της ΑΕΚ, όπως αναφέρουν στην Ουγγαρία.

Η συμφωνία των τριών πλευρών είναι δεδομένη, με τη Φερεντσβάρος να βάζει περίπου 4,5 εκατ. ευρώ στα ταμεία της και τον 31χρονο άσο να υπογράφει για τριάμισι χρόνια.

Ο Βάργκα θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς προέρχεται από πλήρη αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας παίξει βασικός σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας του τον Δεκέμβριο.