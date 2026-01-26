ΑΕΚ: Τρίτη καλύτερη εκκίνηση αυτή του Γιόβιτς - Real.gr

Ο Λούκα Γιόβιτς αμφισβητήθηκε για το αν μπορεί να βοηθήσει επιθετικά την ΑΕΚ, αλλά στα τελευταία ματς δίνει απαντήσεις.

Τα τέσσερα γκολ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το ένα κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη απέδειξαν πως η κλάση του Σέρβου είναι αδιαμφισβήτητη και πλέον έχει… πάρει μπρος.

Με 12 γκολ στις πρώτες 17 συμμετοχές του με την Ένωση στο πρωτάθλημα, ο Γιόβιτς έχει την τρίτη καλύτερη εκκίνηση σε παραγωγικότητα. Περισσότερα τέρματα από αυτόν είχαν πετύχει μόνο ο Χένρικ Νίλσεν τη σεζόν 1987-88 και ο Ίσμαελ Μπλάνκο τη σεζόν 2007-08, με τον Δανό να έχει 16 γκολ στις 17 πρώτες εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα και τον Αργεντινό 13.

Ίδιο ξεκίνημα με τον Γιόβιτς, με 12 γκολ στους πρώτους 17 αγώνες πρωταθλήματος, έκαναν οι Κώστας Παπαγεωργίου τη σεζόν 1963-64 και Ντανιέλ Μπατίστα το 1989-90.

Από 11 γκολ στις πρώτες 17 εμφανίσεις τους στο πρωτάθλημα με την ΑΕΚ είχαν μεγάλοι γκολτζήδες που έχουν περάσει από την ομάδα, όπως ο Κώστας Νεστορίδης (1957-58), ο Βασίλης Δημητριάδης (1991-92), ο Ντέμης Νικολαΐδης (1996-97) και ο Εζέκιελ Πόνσε (2018-19).

ΠΗΓΗ: filathlos.gr