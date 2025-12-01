AEK: «Υπόκλιση» ισπανικού και σερβικού Τύπου στον «στρατιώτη» Γιόβιτς - Πρόβλημα στον μηρό ο Μάνταλος - Real.gr

Η εμφάνιση του Λούκα Γιόβιτς στο αθηναϊκό ντέρμπι δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ισπανικό και σερβικό Τύπο.

Η ισπανική εφημερίδα «Marca» αποθέωσε τον Σέρβο επιθετικό σε άρθρο για το ντέρμπι της Λεωφόρου στην ηλεκτρονική της έκδοση. Οι Ισπανοί αναφέρουν πως ο Γιόβιτς ήταν το πρόσωπο του αγώνα με τα τρία γκολ που σημείωσε και πως έδειξε τον καλό του εαυτό στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

🪖 Un ‘hat-trick’ del soldado Jovic condena a Benítez y su Panathinaikos ✍️ @RGlezPascual00 https://t.co/TRRlxk6I36 — Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) November 30, 2025

Επίσης, αναφέρουν πως ο Σέρβος επιθετικός πολέμησε για τη νίκη μέχρι το τέλος του αγώνα και κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του σε αυτή.

«Με τον στρατιώτη Λούκα Γιόβιτς η ΑΕΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού του Ράφα Μπενίτεθ» γράφουν οι Ισπανοί, καθώς δεν ξεχνούν την, έστω και ανεπιτυχή, θητεία του Σέρβου στράικερ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γιόβιτς φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ από το 2019 έως το 2022. Σε αυτό το διάστημα είχε τρία γκολ και πέντε ασίστ σε 51 ματς με τη φανέλα των «μερένχες».

Από την άλλη πλευρά, η σερβική ιστοσελίδα «Mozzartsport» αποθέωσε τον Γιόβιτς, μετά το χατ-τρικ στο αθηναϊκό ντέρμπι και τον χαρακτηρίζει «πολυβόλο».

Επίσης, γίνεται αναφορά στα τρία πέναλτι και στις δύο αποβολές στο αθηναϊκό ντέρμπι.

Πρόβλημα στον μηρό ο Μάνταλος – Το διάστημα της απουσίας του

Ο Πέτρος Μάνταλος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο του ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αφού αισθάνθηκε ενοχλήσεις, με τον Ραζβάν Μαρίν να παίρνει τη θέση του στον αγωνιστικό χώρο.

Η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού τιμ της Ένωσης κάνει λόγο για πρόβλημα στον μηρό και απουσία από την αγωνιστική δραστηριότητα για διάστημα 8-10 ημερών.

Έτσι, ο αρχηγός της ΑΕΚ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ματς με τη Σαμσουνσπόρ στις 11/12.

