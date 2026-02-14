«Αέρας» η Λεβερκούζεν πριν τον Ολυμπιακό - Real.gr

Πανέτοιμη και άκρως αποτελεσματική παρουσιάστηκε η Μπάγερ Λεβερκούζεν τέσσερα 24ωρα πριν το πρώτο ματς των playoffs του Champions League με τον Ολυμπιακό στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ νίκησε άνετα με 4-0 την προτελευταία της βαθμολογίας, Ζανκτ Πάουλι κι έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση πριν την πρώτη «μάχη» με τους Πειραιώτες με… έπαθλο την είσοδο στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του κόσμου.

Η ενδεκάδα των «ασπιρίνων»: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάθκεθ (59′ Αρτούρ), Γκαρσία, Παλάσιος (80′ Τεριέ), Γκριμάλδο (72′ Χόφμαν), Μάσα (46′ Τίλμαν), Πόκου, Σικ (59′ Κοφάνε).

Η Μπάγερν έκανε «περίπατο» στην Βρέμη και με το 3-0 επί της Βέρντερ διατήρησε τη διαφορά… ασφαλείας που έχει από τη δεύτερη της βαθμολογίας, Ντόρτμουντ, στο +6, ενώ μία εβδομάδα μετά την ήττα της στο Μόναχο από τους Βαυαρούς, η Χοφενχάιμ αντέδρασε και με το 3-0 επί της Φράιμπουργκ παρέμεινε στην 3η θέση με +6 από την 4η, Μπάγερ Λεβερκούζεν.