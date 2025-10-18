Αέρας η Τσέλσι στο «Σίτι Γκράουντ» - Real.gr

Η Τσέλσι βύθισε έτι περαιτέρω τη Νότιγχαμ Φόρεστ σε δίνη εσωστρέφειας περνώντας επιβλητικά από το «Σίτι Γκράουντ» με 3-0, στην εναρκτήρια συνάντηση της 8ης αγωνιστικής.

Με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Νέτο που είχε γκολ και ασίστ μέσα σε τρία λεπτά για το 0-2 στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, οι «Μπλε» άσκησαν μεγαλύτερη πίεση στον προπονητή της Φόρεστ, Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος δεν έχει νίκη σε οκτώ αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο ομογενής τεχνικός άλλαξε τη μισή ομάδα από την τελευταία ήττα της, η Φόρεστ ξεκίνησε πιο δυναμικά στο παιχνίδι, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα σε ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ.

Η Τσέλσι βρήκε την ευκαιρία να σκοράρει νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η σέντρα του Νέτο έδωσε την ευκαιρία στον 19χρονο αμυντικό Τζος Ατσεαμπόνγκ για το 0-1, πριν ο Πορτογάλος εξτρέμ διπλασιάσει το προβάδισμά των Λονδρέζων τρία λεπτά αργότερα από φάουλ.

Ο Ρις Τζέιμς έκανε το 3-0 από στημένη φάση και, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν τον Μάλο Γκούστο με κόκκινη κάρτα στο τέλος, η νίκη έφερε την Τσέλσι στην τέταρτη θέση.

Η Φόρεστ είναι 17η, με την δυσοίωνη προοπτική να βυθιστεί βαθύτερα στο τέλμα του υποβιβασμού αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία:

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

(49΄ Ατσεαμπόνγκ, 52΄ Πέδρο Νέτο, 84΄ Τζέιμς)

Μπράιτον-Νιούκαστλ 17:00

Μπέρνλι-Λιντς 17:00

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 17:00

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 17:00

Σάντερλαντ-Γουλβς 17:00

Φούλαμ-Άρσεναλ 19:30

Τότεναμ-Άστον Βίλα 19/10

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 19/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Άρσεναλ 16

Λίβερπουλ 15

Τότεναμ 14

Τσέλσι 14 -8αγ.

Μπόρνμουθ 14

Μάντσεστερ Σίτι 13

Κρίσταλ Πάλας 12

Έβερτον 11

Σάντερλαντ 11

Μάντσεστερ Γ. 10

Νιούκαστλ 9

Μπράιτον 9

Άστον Βίλα 9

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπρέντφορντ 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -8αγ.

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4

Γουλβς 2

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ