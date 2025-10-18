Αέρας η Τσέλσι στο «Σίτι Γκράουντ» - Real.gr

Με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Νέτο που είχε γκολ και ασίστ μέσα σε τρία λεπτά για το 0-2 στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, οι «Μπλε» άσκησαν μεγαλύτερη πίεση στον προπονητή της Φόρεστ, Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος δεν έχει νίκη σε οκτώ αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο ομογενής τεχνικός άλλαξε τη μισή ομάδα από την τελευταία ήττα της, η Φόρεστ ξεκίνησε πιο δυναμικά στο παιχνίδι, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα σε ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ.
Η Τσέλσι βρήκε την ευκαιρία να σκοράρει νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η σέντρα του Νέτο έδωσε την ευκαιρία στον 19χρονο αμυντικό Τζος Ατσεαμπόνγκ για το 0-1, πριν ο Πορτογάλος εξτρέμ διπλασιάσει το προβάδισμά των Λονδρέζων τρία λεπτά αργότερα από φάουλ.
Ο Ρις Τζέιμς έκανε το 3-0 από στημένη φάση και, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχασαν τον Μάλο Γκούστο με κόκκινη κάρτα στο τέλος, η νίκη έφερε την Τσέλσι στην τέταρτη θέση.
Η Φόρεστ είναι 17η, με την δυσοίωνη προοπτική να βυθιστεί βαθύτερα στο τέλμα του υποβιβασμού αυτό το Σαββατοκύριακο, όταν θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα και η βαθμολογία:
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3
(49΄ Ατσεαμπόνγκ, 52΄ Πέδρο Νέτο, 84΄ Τζέιμς)
Μπράιτον-Νιούκαστλ 17:00
Μπέρνλι-Λιντς 17:00
Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 17:00
Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 17:00
Σάντερλαντ-Γουλβς 17:00
Φούλαμ-Άρσεναλ 19:30
Τότεναμ-Άστον Βίλα 19/10
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 19/10
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 20/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Άρσεναλ 16
Λίβερπουλ 15
Τότεναμ 14
Τσέλσι 14 -8αγ.
Μπόρνμουθ 14
Μάντσεστερ Σίτι 13
Κρίσταλ Πάλας 12
Έβερτον 11
Σάντερλαντ 11
Μάντσεστερ Γ. 10
Νιούκαστλ 9
Μπράιτον 9
Άστον Βίλα 9
Φούλαμ 8
Λιντς 8
Μπρέντφορντ 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -8αγ.
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 4
Γουλβς 2
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ