«Αφεντικό» της Μαδρίτης η Ρεάλ - ΒΙΝΤΕΟ

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νωρίτερα, βαθμολογική «ανάσα» πήρε η Γρανάδα, που επικράτησε με 2-1 της Εσπανιόλ, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Η Εσπανιόλ προηγήθηκε στο 27΄ με τον Ραούλ Ντε Τόμας, ενώ οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη χάρη στα τέρματα των Ματσίς (38΄) και Κάρλος Φερνάντες (46΄).

from vinicius to mendy to benzema is the greatest thing i’ve seen today pic.twitter.com/ucogWMfA3d