«Άφησε» δύο βαθμούς στο Αμβούργο η Μπάγερν - Real.gr

Η Μπάγερν δεν κατάφερε να περάσει από το Αμβούργο, όπου απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Bundesliga.

Η Ντόρτμουντ, η οποία υποδέχεται την Κυριακή (1/2) την Χαϊντενχάιμ, θα έχει την ευκαιρία, εφόσον νικήσει, να μειώσει στο -6 τη διαφορά από τους «Βαυαρούς» και να δώσει νέο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου. «Χρυσός» βαθμός μπορεί να χαρακτηριστεί ο σημερινός για την ομάδα του γερμανικού Βορρά, στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Ένα 24ωρο μετά την κλήρωση των playoffs του Champions League, που την έφερε (ξανά) στον δρόμο του Ολυμπιακού, η Μπάγερ Λεβερκούζεν πέρασε με «διπλό» από την Φρανκφούρτη με 3-1 επί της Αϊντραχτ, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Bundesliga κι εξακολουθεί να διατηρεί «ζωντανές» τις ελπίδες της για να βρεθεί και του χρόνου στη League Phase μέσω του πρωταθλήματος.

Η προσεχής αντίπαλος των Πειραιωτών στη διοργάνωση απέδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και τα παιχνίδια που ακολουθούν με τους «ερυθρόλευκους» δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με εκείνο που προηγήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» στην 7η αγωνιστική της League Phase και το οποίο είχε βρει νικήτρια την ελληνική ομάδα (2-0).

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ, Ταπσόντα, Άντριχ, Κουάνσα, Γκριμάλντο, Γκαρσία, Φερνάντες (64′ Παλάσιος), Αρτούρ, Τεριέ (64′ Χόφμαν), Τίλμαν (82′ Πόκου), Κοφανέ (72′ Σικ).

Ακόμη ένα απογασιστικό βήμα για την έξοδό της στο Champions League της επόμενης περιόδου έκανε η εκπληκτική εφέτος, Χοφενχάιμ. Επιβλήθηκε εντός έδρας… δια περιπάτου με 3-0 της Ουνιόν Βερολίνου κι «έπιασε» στην 2η θέση τη Ντόρτμουντ, η οποία υποδέχεται την Κυριακή (1/2) την Χαϊντενχάιμ και θα έχει την ευκαιρία να παραμείνει μόνη πίσω από την πρωτοπόρο Μπάγερν.

Τεράστιες βαθθμολογικής σημασίας νίκες πέτυχαν οι Άουγκσμπουργκ και Μάιντς, στην προσπάθεια που κάνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ στη Βρέμη, Βέρντερ και Γκλάντμπαχ έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που δεν «βόλεψε» καμία.