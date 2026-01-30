Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play offs του Champions League - Real.gr

Τη γερμανική Μπάγερ Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει ξανά ο Ολυμπιακός, στα play offs του Τσάμπιονς Λιγκ, μετά την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας.
Ο πρώτος αγώνας των play offs θα διεξαχθεί στο Καραϊσκάκης στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 24 ή 25 Φεβρουαρίου 2026.
Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν πριν δέκα ημέρες (20/1) στο Φάληρο, για την 7η αγωνιστική της League Phase, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν 2-0.
Απομένει πλέον η δεύτερη κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των playoffs, στις 27 Φεβρουαρίου.
Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός του Champions League είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην “Puskas Arena” της Βουδαπέστης.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs:
Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Καραμπάγκ – Νιούκαστλ
Γαλατασαράι – Γιουβέντους
Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπορούσια Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των “16”:
- Nτόρτμουντ/Ολυμπιακός ή Αταλάντα/Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν
- Μπόντο Γκλιμτ/Μπενφίκα ή Ρεάλ/Ίντερ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι
- Μονακό/Καραμπάγκ ή Παρί Σεν Ζερμέν/Νιούκαστλ VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
- Μπριζ/Γαλατασαράι ή Γιουβέντους/Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ