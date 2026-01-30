Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play offs του Champions League - Real.gr

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs.

Τη γερμανική Μπάγερ Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει ξανά ο Ολυμπιακός, στα play offs του Τσάμπιονς Λιγκ, μετά την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας.

Ο πρώτος αγώνας των play offs θα διεξαχθεί στο Καραϊσκάκης στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου 2026, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 24 ή 25 Φεβρουαρίου 2026.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν πριν δέκα ημέρες (20/1) στο Φάληρο, για την 7η αγωνιστική της League Phase, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν 2-0.

Απομένει πλέον η δεύτερη κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των playoffs, στις 27 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός του Champions League είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην “Puskas Arena” της Βουδαπέστης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs:

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Καραμπάγκ – Νιούκαστλ

Γαλατασαράι – Γιουβέντους

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Αταλάντα

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Αναλυτικά τα ζευγάρια στη φάση των “16”: