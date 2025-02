Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «16» του Europa League - Real.gr

Την επόμενη αντίπαλό του στο Europa League έμαθε ο Ολυμπιακός.

Η Μπόντο Γκλιμτ είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φάση των «16» του Europa League.

Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/02) στα γραφεία της UEFA στη Νιόν, οι ερυθρόλευκοι έπεσαν πάνω στους Σκανδιναβούς.

Μάλιστα, η Μπόντο είναι η τρίτη διαφορετική σκανδιναβική ομάδα που αντιμετωπίζουν οι Πειραιώτες μετά τη Ρόζενμποργκ και τη Μόλντε και πρώτη σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφού τα έξι ματς που έχουν δώσει είναι σε ομίλους.

Θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου στη Νορβηγία, ενώ η ρεβάνς στις 13 του ίδιου μήνα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι διασταυρώσεις του Ολυμπιακού:

Φάση των “16”

Μπόντο Γκλιμτ – Ολυμπιακός

Προημιτελικά

Ολυμπιακός (εφόσον προκριθεί) Vs Βικτόρια Πλζεν – Λάτσιο

Ημιτελικά

Ολυμπιακός (εφόσον προκριθεί) Vs Άλκμααρ – Τότεναμ ή Άγιαξ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Τα ζευγάρια της φάσης των “16”:

Μπόντο Γκλιμτ – Ολυμπιακός

Φενέρμπαχτσε – Ρέιντζερς

Άγιαξ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Στεάουα Βουκουρεστίου – Λιόν

Άλκμααρ – Τότεναμ

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Βικτόρια Πλζεν – Λάτσιο

Ρόμα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά:

Μπόντο Γκλιμτ ή Ολυμπιακός VS Βικτόρια Πλζεν – Λάτσιο

Άλκμααρ ή Τότεναμ VS Άγιαξ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Φενέρμπαχτσε ή Ρέιντζερς VS Ρόμα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

Στεάουα Βουκουρεστίου – Λιόν VS Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά:

Άλκμααρ ή Τότεναμ VS Άγιαξ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης με Μπόντο Γκλιμτ ή Ολυμπιακός VS Βικτόρια Πλζεν – Λάτσιο

Φενέρμπαχτσε ή Ρέιντζερς VS Ρόμα – Αθλέτικ Μπιλμπάο με Στεάουα Βουκουρεστίου – Λιόν VS Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι και τον τελικό:

Φάση των “16”

Πρώτος αγώνας: 6 Μαρτίου

Δεύτερος αγώνας: 13 Μαρτίου

Προημιτελικά

Πρώτο ματς: 10 Απριλίου

Δεύτερο ματς: 17 Απριλίου

Ημιτελικά

Πρώτο παιχνίδι: 1 Μαΐου

Δεύτερο παιχνίδι: 8 Μαΐου

Τελικός

21 Μαΐου στο Μπιλμπάο

