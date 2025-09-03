Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ – Ποιοι έμειναν εκτός - Real.gr

Με ανανεωμένο ρόστερ θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, καθώς προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει των επικείμενων αγώνων.

Ο Μάρκο Νίκολιτς συμπεριέλαβε στην ευρωπαϊκή λίστα τόσο τον Μάρκο Γκρούγιτς, του οποίου η απόκτηση ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όσο και τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος είχε μείνει εκτός λίστας στα ματς με την Άντερλεχτ λόγω τραυματισμού.

Εκτός λίστας είναι ο Γενς Γιόνσον, τον οποίο δεν χρησιμοποιεί ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως και ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, με τον Κροάτη να μένει εκτός για να επανέλθει στη λίστα ο Περέιρα.

Τέλος, εκτός λίστας έμεινε ο Δημήτρης Καλοσκάμης, με τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο να διατηρεί τη θέση του στην ομάδα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας παραμένουν, όπως και στον προηγούμενο γύρο, οι Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ, καθώς και ο Μήτογλου που δεν υπολογίζεται.

Η λίστα της ΑΕΚ

Η ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης αποτελείται από τους: Στρακόσια, Αγγελόπουλο, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιο, Ρότα, Βίντα, Πενράις, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλο, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον και Ζίνι.

Στη Β’ λίστα είναι οι Μάριος Μπαλαμώτης και Χρήστος Κοσίδης.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα της ΑΕΚ:

ΠΗΓΗ: filathlos.gr