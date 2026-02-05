Αυτή είναι η νέα ομάδα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις - Real.gr

Ο MVP του περσινού Final-Four της Euroleague αναχωρεί πρόωρα από το Φοίνιξ με προορισμό το Μιλγουόκι, ενώ το μέλλον του στο NBA βρίσκεται… στον αέρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ESPN, οι Μπακς και οι Σανς έφτασαν σε συμφωνία για ανταλλαγή, τρεις ώρες πριν το φινάλε της περιόδου των “trades” στο ΝΒΑ. Ο Κόουλ Άντονι και ο Αμίρ Κόφεϊ πηγαίνουν στο Φοίνιξ, ενώ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Νικ Ρίτσαρντς θα κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο προς το Φοίνιξ. Πλέον, μένει να φανεί τι ακριβώς θα συμβεί με τον Αμερικανό φόργουορντ, για τον οποίο η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Φενερμπαχτσέ και ο Παναθηναϊκός περιμένουν… στη γωνία, σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

The Milwaukee Bucks have agreed to trade Cole Anthony and Amir Coffey to the Phoenix Suns for Nick Richards and Nigel Hayes-Davis, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026



