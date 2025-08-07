Αυτό θα είναι το Υδάτινο Πάρκο του Ολυμπιακού στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ – Δείτε φωτογραφίες - Real.gr

Με το ΣΕΦ να έχει περάσει πλέον στον Ολυμπιακό, οι δράσεις για την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου έχουν αρχίσει.

Όπως έκανε γνωστό η παλαίμαχη αθλήτρια της υδατοσφαίρισης και αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταυρούλα Αντωνάκου, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, για την κατασκευή ενός Υδάτινου Πάρκου στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των όρων της σύμβασης και οι υπογραφές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 23.560.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, τα τμήματα του υδάτινου στίβου των «ερυθρόλευκων» αναμένεται να αποκτήσουν τη θέση τους, δίπλα στις έδρες τόσο του μπασκετικού όσο και του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μέσα από τις φωτογραφίες φαίνονται δύο πισίνες, μία κλειστή και μία ανοιχτή. Στην ανοιχτή θα υπάρχει μία κερκίδα με σκέπαστρο ενώ στη κλειστή διακρίνονται δύο μεγάλες κερκίδες. Οι μακέτες για το Υδάτινο Πάρκο στο ΣΕΦ