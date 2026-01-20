Αυτοί «σφυρίζουν» τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Europa League - Real.gr

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα από την ΑΕΚ, στρέφει πλέον την προσοχή του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Την Πέμπτη (22/01, 22:00), οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Φερεντσβάρος για την 7η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, και η UEFA όρισε διαιτητή τον Μίκολα Μπαλάκιν από την Ουκρανία.

Φέτος βρέθηκε στη σέντρα σε τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια: Στουρμ-Νότιγχαμ 0-0, Στεάουα-Φέγενορντ 4-3 (Europa League) και Πάφος-Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-1 (προκριματικά Champions League).

Βοηθοί του Μπαλάκιν θα είναι οι συμπατριώτες του Ολεξάντρ Μπερκούτ και Βίκτορ Ματίας, τέταρτος διαιτητής ο Βιτάλι Ρομανόφ, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ουκρανοί Ντένις Σούρμαν και Ντμίτρο Πανκίσιν.

Ιταλική «σφυρίχτρα» στη Τούμπα



Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Πέμπτη την Μπέτις στην Τούμπα, για την ίδια αγωνιστική της League Phase, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον φέρει κοντά στην πρόκριση τουλάχιστον στα playoffs.

Φέτος βρέθηκε στη σέντρα σε δύο αναμετρήσεις του Champions League, Κλαμπ Μπριζ-Μονακό 4-1 και Μπενφίκα-Λεβερκούζεν 0-1, ενώ ήταν επίσης διαιτητής σε δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα διηύθυνε το Ρέιντζερς-Παναθηναϊκός 1-1 και Παναθηναϊκός-Στουρμ 2-1.

Μαζί με τον Σότσα στην Τούμπα θα είναι οι Ιταλοί βοηθοί Αλμπέρτο Τεγκόνι και Τζοβάνι Μπατσίνι, τέταρτος διαιτητής Λούκα Τζουφέρλι, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ντανιέλε Κίφι και Βαλέριο Μαρίνι.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr