Quantcast
Αυτός είναι ο διαιτητής στο κρίσιμο ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν - Real.gr
real player

Αυτός είναι ο διαιτητής στο κρίσιμο ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

15:15, 18/01/2026
Αυτός είναι ο διαιτητής στο κρίσιμο ματς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

Σύνοψη από το

  • Ο 43χρονος elite διατιητής έχει «σφυρίξει» προ τριετίας το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός (1-3) για την Super League.
  • Επίσης, ήταν παρών στην νίκη-πρόκριση των «ερυθρολεύκων» επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στους «16» του Conference League, που υπήρξε η αρχή για την εκπληκτική πορεία μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.
  • Βοηθοί του διαιτητή θα είναι οι Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο, 4ος διαιτητής ο Ματέο Μαρκέτι, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Μάρκο Ντι Μπέλο και Λούκα Παϊρέτο.
Η αρμόδια επιτροπή της UEFA, όρισε τον Ιταλό διαιτητή, Μαουρίτσιο Μαριάνι, προκειμένου να διευθύνει την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν, που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (18/1) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 7η αγωνιστική της League Phase στο Champions League.

Ο 43χρονος elite διατιητής «σφύριξε» προ τριετίας το ντέρμπι ΑΕΚΟλυμπιακός (1-3) για την Super League, αλλά και στην νίκη-πρόκριση των «ερυθρολεύκων» επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στους «16» του Conference League, που υπήρξε η αρχή για την εκπληκτική πορεία μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, τον Μάιο του 2024.

Βοηθοί του Μαριάνι, θα είναι οι Ντανιέλε Μπιντόνι και Στέφανο Αλάσιο, 4ος διαιτητής ο Ματέο Μαρκέτι, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Μάρκο Ντι Μπέλο και Λούκα Παϊρέτο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved