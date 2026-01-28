Quantcast
Αυτός είναι ο διαιτητής στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός - Real.gr
real player

Αυτός είναι ο διαιτητής στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός

11:02, 28/01/2026
Αυτός είναι ο διαιτητής στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Τον Ολλανδό, Ντάνι Μάκελι, που ανήκει στην ελίτ κατηγορία της UEFA και θεωρείται από τους καλύτερους και πιο έμπειρους διαιτητές διεθνώς, έφερε η ΚΕΔ/ΕΠΟ για το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός, το οποίο έχει σφυρίξει ακόμα δύο φορές στο παρελθόν!

Πιο πρόσφατο παιχνίδι του στην Ελλάδα το Άρης-Ολυμπιακός 2-1 στις 26/4/23. Είχε βρεθεί επίσης στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-3 πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια (17/5/22), στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0 (15/7/20), όλα τους για τα πλέι οφ και στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 για την κανονική διάρκεια στις 3/1/21.

Όλοι η διαιτητική ομάδα, εκτός του τέταρτου διαιτητή (Τσιμεντερίδης) είναι αλλοδαποί.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Νταβέλας, Σπύλιος, 4ος Αναστασίου, VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης)

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός: Ματσούκας (Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Παπαπέτρου, Κουμπαράκης)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Μάκελι (Στέεγκστρα, Ντε Βρις, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ)

Λεβαδειακός – Αστέρας: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Ψύλλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)

Παναιτωλικός-Άρης: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Διαμαντής, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Τσακαλίδης, Μόσχου)

Ατρόμητος-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Σιδηρόπουλος, Γιουματζίδης)

Βόλος-Λάρισα: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κουμπαράκης, Βεργέτης)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

Θρήνος για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τι είπε σε γιατρό ένας από τους τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία

10:44 28/01
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Τα παιδιά ζητάνε τη μαμά τους» - Συγκλονίζουν συγγενείς των θυμάτων - Ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες

08:51 28/01
Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Tραγωδία: Νεκρό βρέφος επτά ημερών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

10:30 28/01
ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

ΠΑΟΚ: Εφυγε από τη ζωή 55χρονος όταν έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

23:29 27/01
Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

Όσοι έχουν γεννηθεί αυτές τις τρεις ημερομηνίες, θα έχουν τύχη μετά τα 60 τους χρόνια

12:30 27/01
Έκτακτο ΕΜΥ: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

Έκτακτο ΕΜΥ: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο

12:03 28/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01
Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονης – Κατέγραφαν την επίθεση με κινητό

Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονης – Κατέγραφαν την επίθεση με κινητό

10:51 28/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved