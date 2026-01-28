Αυτός είναι ο διαιτητής στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός - Real.gr

Τον Ολλανδό, Ντάνι Μάκελι, που ανήκει στην ελίτ κατηγορία της UEFA και θεωρείται από τους καλύτερους και πιο έμπειρους διαιτητές διεθνώς, έφερε η ΚΕΔ/ΕΠΟ για το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός, το οποίο έχει σφυρίξει ακόμα δύο φορές στο παρελθόν!

Πιο πρόσφατο παιχνίδι του στην Ελλάδα το Άρης-Ολυμπιακός 2-1 στις 26/4/23. Είχε βρεθεί επίσης στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-3 πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια (17/5/22), στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0 (15/7/20), όλα τους για τα πλέι οφ και στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 για την κανονική διάρκεια στις 3/1/21.

Όλοι η διαιτητική ομάδα, εκτός του τέταρτου διαιτητή (Τσιμεντερίδης) είναι αλλοδαποί.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Νταβέλας, Σπύλιος, 4ος Αναστασίου, VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης)

ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός: Ματσούκας (Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Παπαπέτρου, Κουμπαράκης)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Μάκελι (Στέεγκστρα, Ντε Βρις, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ)

Λεβαδειακός – Αστέρας: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Ψύλλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)

Παναιτωλικός-Άρης: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Διαμαντής, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Τσακαλίδης, Μόσχου)

Ατρόμητος-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Σιδηρόπουλος, Γιουματζίδης)

Βόλος-Λάρισα: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κουμπαράκης, Βεργέτης)