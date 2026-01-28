Αυτός είναι ο διαιτητής στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός - Real.gr

Πιο πρόσφατο παιχνίδι του στην Ελλάδα το Άρης-Ολυμπιακός 2-1 στις 26/4/23. Είχε βρεθεί επίσης στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-3 πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια (17/5/22), στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0 (15/7/20), όλα τους για τα πλέι οφ και στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 για την κανονική διάρκεια στις 3/1/21.
Όλοι η διαιτητική ομάδα, εκτός του τέταρτου διαιτητή (Τσιμεντερίδης) είναι αλλοδαποί.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 19ης αγωνιστικής:
Παναθηναϊκός-Κηφισιά: Παπαδόπουλος (Νταβέλας, Σπύλιος, 4ος Αναστασίου, VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης)
ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός: Ματσούκας (Μωυσιάδης, Κλεπετσάνης, 4ος Νταούλας, VAR: Παπαπέτρου, Κουμπαράκης)
ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Μάκελι (Στέεγκστρα, Ντε Βρις, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντίπερνικ, Μπλανκ)
Λεβαδειακός – Αστέρας: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Ψύλλος, 4ος Μπεκιάρης, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)
Παναιτωλικός-Άρης: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Διαμαντής, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Τσακαλίδης, Μόσχου)
Ατρόμητος-ΟΦΗ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Σιδηρόπουλος, Γιουματζίδης)
Βόλος-Λάρισα: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Μπούτσικος, VAR: Κουμπαράκης, Βεργέτης)